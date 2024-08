9/13 Moonage Pictures

Come uccidono le brave ragazze - Netflix. L’1 agosto debutta la miniserie in sei episodi tratta dal popolare bestseller giallo del New York Times. Al centro della trama, l’omicidio di Andie Bell, studentessa, per mano del fidanzato Sal Singh. Tutti, in città, sanno che è stato lui. E il caso è chiuso. Ma Pip Fitz-Amobi non la pensa così, ed è disposta a tutto per provare che il vero killer non è Sal

Come uccidono le brave ragazze, cosa sapere sulla serie tv con Emma Myers