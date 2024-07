Kaos, il teaser trailer e cosa sapere sulla serie tv con Jeff Goldblum

Cinema

Da Jurassic Park a Independence Day fino a Grand Budapest Hotel. Cos’hanno in comune questi film? Tra i protagonisti c’è Jeff Goldblum, uno degli attori più noti e apprezzati di Hollywood. Un artista carismatico e versatile, che ha iniziato a recitare a 18 anni a Broadway, ha esordito al cinema nel 1974 con Il giustiziere della notte di Michael Winner e nel 2018 ha conquistato una stella sulla Walk of Fame. È nato in Pennsylvania il 22 ottobre 1952: per celebrare i suoi 70 anni, ecco alcune delle pellicole migliori a cui ha partecipato nella sua prolifica carriera