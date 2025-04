Negrita, la possibile scaletta del concerto a Ravenna

A marzo la formazione ha pubblicato il nuovo progetto discografico Canzoni per anni spietati. Nelle prossime settimane il gruppo sarà in concerto in numerose città italiane, tra le quali Milano, Padova, Firenze e Brescia

Nuovo appuntamento con la musica dei Negrita . La formazione sarà in concerto alla GNX Arena di Ravenna per il terzo show del tour a supporto del nuovo album Canzoni per anni spietati. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dalle canzoni che potrebbero essere eseguite all’orario di inizio dello spettacolo.

Negrita, tutto sul concerto di ravenna

Il 28 marzo i Negrita hanno pubblicato l’atteso album Canzoni per anni spietati, anticipato dai singoli Non esistono innocenti amico mio, Noi siamo gli altri e Nel blu (Lettera ai padroni della Terra); il disco ha riscosso ottimi consensi da parte del pubblico debuttando all’interno della Top 10 della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia.

In occasione dell'uscita del disco, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: "Non serve chissà quale grado di sensibilità per capire quando il mondo che ti ha cresciuto sta scivolando verso una deriva tossica preoccupante. Le opzioni per un artista sono due. O si gira dall’altra parte guardandosi la punta dei piedi o prende di petto la situazione denunciando, con le armi che ha, quello che non va. Con Canzoni per anni spietati abbiamo deciso di non far finta di niente, conveniente o meno che sia".

Sabato 12 aprile la formazione, guidata dalla voce di Paolo Bruni, porterà la sua musica sul palco della GNX Arena, questo l’indirizzo: via Dismano, 219, 48125, Ravenna. Stando a quanto riportato da Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00.