Nonostante il grande entusiasmo generato dalla presenza dell’amato attore Hugh Grant nella parte di Zeus per la serie tv Kaos, i piani sono già cambiati. L’attore infatti, a causa di una problematica legata a un accavallamento di date e impegni, ha dato forfait. Al suo posto nella dark comedy arriverà il nominato al Premio Oscar Jeff Goldblum . L’artista entra a far parte del già nutrito cast formato da Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Aurora Perrineau, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, Rakie Ayola e Stanley Townsend. Le riprese dovrebbero iniziare verso la fine dell’estate.

Kaos, la trama della serie tv

approfondimento

Buon compleanno Jeff Goldblum, 5 curiosità da scoprire

Ideata da Charlie Covell, Kaos è una serie tv Netflix di genere dark - comedy che porta in scena una versione contemporanea della mitologia greca, esplorando temi come l’amore, il potere e la vita negli Inferi. Nulla è sacro nella sua versione della mitologia Greca, tranne l’arroganza di alcune divinità, gli inganni architettati nell’oscurità e le macchinazioni cosmiche. Perché alcune cose non cambiano davvero mai.

L’attore Jeff Goldblum interpreterà il ruolo del dio Zeus, apparentemente onnipotente, ma in realtà insicuro e vendicativo, che ha goduto a lungo del suo status di Re degli Dei. Una mattina Zeus si sveglia e scopre di avere una ruga sulla fronte. In quel momento, preso dalla nevrosi, inizia per lui un percorso pericoloso e paranoico. Il potente dio si convince che la sua caduta è vicina e inizia a vederne i segni ovunque. Goldblum sembra essere l’interprete perfetto per il ruolo di Zeus, dopo avere rivestito i panni di Ian Malcolm in Jurassic World Dominion, oltre ad avere partecipato a serie di successo come Search Party.