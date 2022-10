5/15 ©Webphoto

Terapia di gruppo, 1987. Jeff Goldblum è il bisessuale Bruce in questo film diretto da Robert Altman. Bruce va in un ristorante per incontrare per la prima volta Prudence: entrambi sono in terapia e vanno da due psicanalisti che hanno gli studi contigui. Nel ristorante si ritroveranno non solo Bruce e Prudence, ma anche i loro medici e altre persone che conoscono bene… Una commedia degli equivoci girata a Parigi e tratta da una pièce di Christopher Durang

Jeff Goldblum sostituirà Hugh Grant nel ruolo di Zeus per la serie Kaos