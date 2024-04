Come uccidono le brave ragazze, la serie tv con Emma Myers

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha acquisito i diritti per l'adattamento televisivo del romanzo intitolato "A Good Girl's Guide to Murder”, adattamento di proprietà della BBC Three. La protagonista è l’attrice diventata famosa per aver interpretato il personaggio di Enid Sinclair nella serie televisiva “Mercoledì”



Netflix ha acquisito i diritti per l'adattamento televisivo del romanzo della scrittrice inglese Holly Jackson intitolato Come uccidono le brave ragazze, il cui titolo originale è A Good Girl's Guide to Murder.

Si tratta di un adattamento di proprietà della BBC Three. La protagonista è Emma Myers, l’attrice diventata famosa per aver interpretato il personaggio di Enid Sinclair nella serie televisiva dei record di Netflix, ossia Mercoledì.

La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ottenuto i diritti negli Stati Uniti e nella maggior parte dei territori, escludendo Regno Unito, Irlanda, Germania, Australia e Nuova Zelanda. La serie è in fase di post-produzione e andrà in onda quest'anno.



La serie televisiva è diretta da Dolly Wels Adattata dallo sceneggiatore Poppy Cogan e diretta da Dolly Wells, Come uccidono le brave ragazze segue Pip Fitz-Amobi (la protagonista interpretata da Myers), la quale sta investigando sulla morte di una compagna di scuola avvenuta cinque anni prima. Andie Bell è la sua compagna defunta. Si crede che sia stata uccisa dal suo ragazzo, tale Sal Singh, tuttavia la determinata Pip non è così sicura, motivo per cui si mette a indagare. È molto determinata a scoprire come siano andate davvero le cose, ed è determinata anche a provarlo in tutti i modi... Altri attori nel cast includono Zain Iqbal, Anna Maxwell Martin e Gary Beadle.

Il romanzo originale

La serie TV adatta il romanzo omonimo scritto da Holly Jackson, che è stato un bestseller e che, come spesso accade con i libri che piacciono e che vendono molto, è stato seguito da due sequel. La serie televisiva vede la stessa autrice della saga letteraria (dato che si parla di una trilogia, compresi i due seguiti) Holly Jackson come produttrice esecutiva. È stato necessario del tempo per concludere le trattative, con diversi network e piattaforme statunitensi interessati, tra cui The CW. La popolarità globale della serie TV Mercoledì (titolo originale: Wednesday) in cui Myers interpreta Enid Sinclair è stata un vantaggio per la BBC Studios.

Il fortunato casting di Myers "Quando abbiamo detto il suo nome, Holly ci ha detto che in fondo questo era chi aveva in mente", ha recentemente dichiarato Matthew Read, co-fondatore di Moonage, riguardo al casting di Emma Myers, spiegando quindi che la stessa autrice del romanzo pensava proprio a questa interprete da far calare nei panni della protagonista della sua storia.

La serie Come uccidono le brave ragazze è co-prodotta con Netflix da ZDFneo e prodotta da Moonage Pictures. È prodotta esecutivamente da Read, Matthew Bouch e Frith Tiplady per Moonage, con Lucy Richer e Danielle Scott-Haughton per la BBC, Jonas Melcher per ZDFneo e Wells, Jackson e Cogan. Florence Walker è la produttrice. Gli sceneggiatori sono Zia Ahmed, Ajoke Ibironke e Ruby Thomas, con Cogan come sceneggiatrice principale.