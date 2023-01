Mercoledì, Emma Myers: "Ho partecipato a un campo per lupi mannari"

La star di Mercoledì Emma Myers (interprete del personaggio Enid Sinclair) ha rivelato di aver partecipato a un campo di addestramento per lupi mannari per la serie Netflix. L’ha affermato al Tonight Show, di fronte a un incredulo Jimmy Fallon

La star di Mercoledì Emma Myers (interprete del personaggio Enid Sinclair) ha rivelato di aver dovuto partecipare a un campo di addestramento per lupi mannari per calarsi nel ruolo da lei ricoperto nella serie Netflix. Il che lascia abbastanza allibiti, non tanto perché la produzione gliel’abbia richiesto: suona assai bizzarro che esista davvero un boot camp del genere. Ma le vie dei boot camp (e le vie delle bizzarrie targate Stati Uniti) sono infinite…



Nella serie Netflix dei record, Enid Sinclair viene presentata come l'opposto della protagonista, la Mercoledì messa a titolo egregiamente interpretata da Jenna Ortega. Enid si presenta come una studentessa frizzante, piena di energia, prodiga di abbracci e traboccante colore, a differenza del pallore, dell’apatia e della glaciale freddezza della sua compagna.



La studentessa della Nevermore Academy si rivela essere un lupo mannaro, ma deve ancora "uscire" alla luna piena come il resto della sua famiglia, che gli spettatori conosceranno nel sesto episodio della prima stagione della serie.



Durante un’ospitata dell’attrice a The Tonight Show di Jimmy Fallon, Emma Myers, 20 anni, ha parlato della preparazione che l’ha portata all'adozione di caratteristiche peculiari del lupo mannaro.



“C’era l'addestramento dei lupi mannari?”, le ha domandato Jimmy Fallon, con evidente ironia. Ma invece lei ha spiazzato tutti, rispondendo che effettivamente c'era. "Sono serio”, ha aggiunto il conduttore 48enne, così lei ha ribattuto: "No, anch'io sono seria".



L’addestramento da lupo mannaro

L'attrice di Glades ha chiarito in cosa consisteva il suo addestramento da lupo mannaro: "Abbiamo fatto questo campo di addestramento per lupi mannari una volta, perché nell'episodio sei, dove arrivano i genitori e tutta la famiglia, ho quattro o cinque fratelli e dovevano portarli nello spirito del lupo mannaro", ha spiegato Myers.

“Così mi hanno chiesto di entrare e fare il campo di addestramento dei lupi mannari e ho pensato, 'Ok, cosa significa?’”. Ed è incominciato il suo addestramento estenuante.

"Non ho mai fatto così tanto parkour in vita mia”, ha ammesso l’attrice. “Correvo sul pavimento a quattro zampe, saltando sopra le cose. Questi stunt ti dicevano di essere pecore e noi ci strisciavamo intorno in cerchio", ha ricordato Emma Myers, mentre Jimmy Fallon e il pubblico dello studio ridevano increduli.



"Mamma, eri lì sul set mentre faceva questo?", ha chiesto Jimmy Fallon alla madre dell’interprete di Enid, ​​anche lei seduta tra il pubblico.



Nella seconda stagione ci sarà una love story tra Mercoledì ed Enid?

Recentemente era stata contemplata la possibilità che Mercoledì lasciasse Netflix ed emigrasse altrove per la sua seconda stagione, nonostante l'enorme successo sulla piattaforma di streaming del primo capitolo dello spin-off de La Famiglia Addams.



Ma una fonte del magazine statunitense IndieWire ha assicurato che è stato concluso un accordo tra Netflix e MGM, quindi il secondo attesissimo atto dello show non dovrebbe cambiare casa, almeno per ora.



Jenna Ortega ha espresso la speranza che Mercoledì ed Enid instaurino una storia d'amore. La protagonista della serie diretta da Tim Burton ha dichiarato a Pride: "In un mondo perfetto, [Mercoledì ed Enid] sarebbero state una coppia".