Mercoledì, annunciata la seconda stagione della serie

Mercoledì, prodotto da MGM Television, continua ad avere un clamoroso impatto culturale in diversi ambiti: dall'intrattenimento al web, dalla musica alla moda, passando per la cosmesi.

“È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l'ora di tuffarci a capofitto in un'altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina.”

I numeri della serie tv Mercoledì

Da quando la serie ha debuttato a novembre 2022:

● Mercoledì è ora una delle serie di maggior successo di sempre su Netflix. Si colloca al secondo posto nella classifica dei prodotti TV più popolari (in lingua inglese) con 1,237 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni.

● Più di 182 milioni di famiglie hanno visto la serie dal suo debutto.

● Mercoledì ha superato il miliardo di ore di visualizzazioni solo tre settimane dopo il debutto, unendosi a Stranger Things 4 e Squid Game come terzo titolo a raggiungere questo traguardo nei suoi primi 28 giorni.

● La serie ha battuto il record per il maggior numero di ore visualizzate in una settimana per una serie TV in lingua inglese su Netflix - non una, ma due volte - quando ha debuttato al primo posto con un record di 341,23 milioni di ore visualizzate, e di nuovo nella sua seconda settimana con l'incredibile cifra di 411,29 milioni di ore visualizzate.

● Ad oggi, Mercoledì è stata sei settimane consecutive con oltre 100 milioni di ore visualizzate nella classifica dei prodotti TV più popolari (in lingua inglese): un altro record!

● Su TikTok, #WednesdayAddams ha accumulato oltre 22 miliardi di visualizzazioni.

● La colonna sonora di Mercoledì ha raggiunto il primo posto nella classifica delle colonne sonore di iTunes, dove è rimasta nella Top 10 per tre settimane. Mercoledì Addams ha ora oltre 1 milione di follower su Spotify.

● Su Spotify, "Goo Goo Muck" dei The Cramps ha registrato un aumento dello streaming di oltre il 9500% rispetto al mese precedente l'uscita della serie.

● L'iconica scena del ballo di Mercoledì è diventata virale sui social media di tutto il mondo. I contenuti generati dai fan che utilizzano "Bloody Mary" di Lady Gaga hanno portato a un aumento dello streaming di oltre il 1800% della canzone su Spotify rispetto al mese precedente l'uscita della serie. Anche Lady Gaga si è unita al divertimento.

● Con oltre 80 milioni di visualizzazioni, i fan non ne hanno mai abbastanza della reazione del cast all'iconico video della scena del ballo.

● Il trucco virale di Mercoledì è stato cercato e visto oltre 100 milioni di volte dai fan su TikTok.

● I prodotti di Mercoledì sono molto richiesti con articoli selezionati esauriti presso rivenditori come Hot Topic, MAC e Cakeworthy