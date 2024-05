The Umbrella Academy 4, teaser trailer e dettagli sull'ultima stagione

Potete guardare il teaser trailer appena uscito di The Umbrella Academy 4 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

"È davvero, davvero piena di classiche assurdità e follie della famiglia Umbrella Academy che aspettate con ansia”, ha detto Emmy Raver-Lampman, che interpreta Allison Hargreeves, in una featurette del cast. "Ci sono dei nuovi personaggi e villain incredibili che sono super entusiasmanti”. Dal canto suo, David Castañeda, che interpreta Diego Hargreeves, descrive la quarta stagione come la sua "stagione preferita."

Nelle scorse ore è uscito il teaser trailer di The Umbrella Academy 4 , la quarta e ultima stagione della serie televisiva di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Arriverà l'8 agosto 2024 sulla piattaforma di streaming, riunendo gli Hargreeves per un finale che si preannuncia epico.

Di cosa parla la quarta stagione

Basata sulla serie di fumetti omonima di Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy è stato presentata in anteprima nel 2019. Segue un gruppo di fratelli con superpoteri che si riuniscono dopo la morte del loro padre.

La scorsa stagione, la numero 3, è terminata con un grande colpo di scena (attenzione: segue spoiler per chi non avesse ancora visto finire la terza stagione): c'è una nuova linea temporale dettata dal patriarca della famiglia, Reginald (Colm Feore), e i fratelli non hanno più i loro poteri.

Nella quarta e ultima stagione troveremo nuovi nemici, dei villain che non vedono l'ora di cancellare dall'esistenza i protagonisti di The Umbrella Academy. Il vero problema però è questo: i fratelli Hargreeves non hanno più i loro poteri, quindi come potranno affrontare quei terribili antagonisti? L'altra domanda che sorge spontanea è: riusciranno i nostri eroi a recuperare i poteri? E se sì, come faranno?