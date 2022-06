The Umbrella Academy 3, pubblicata una sneak peak

Serie TV

I fan attendono con ansia la terza stagione di “ The Umbrella Academy ”, considerando anche come si è conclusa la seconda. Un cliffhanger davvero entusiasmante, che pone nuovamente i fratelli a fare i conti con le atroci conseguenze dei viaggi temporali. Tornati nel 2019, dopo aver sconfitto l’Handler, devono accettare una linea temporale ben differente da quella che ricordavano. Sir Reginald Hargreeves è vivo e ha creato un gruppo differente di supereroi, chiamato Sparrow Academy . Tra loro vi è Ben, anch’egli redivivo.

Non si hanno informazioni in merito alla terza stagione, per quanto concerne la trama e la data della prima messa in onda. Sarà di certo composta da 10 episodi ma l’emergenza Covid-19 potrebbe ritardare il suo approdo su Netflix.