The Umbrella Academy 3, primo teaser e data d’uscita

È stata la stessa Netflix a pubblicare sul proprio profilo Instagram un breve teaser trailer della terza e attesissima stagione di The Umbrella Academy, basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way, illustrato da Gabriel Bá. Un video breve, di soli 17 secondi , che anticipa il tema al centro degli episodi che vedranno la luce a giugno 2022. Nel teaser infatti vediamo la Umbrella Academy trovarsi faccia a faccia con una nuova controparte, la Sparrow Academy . La serie segue ancora le vicende di un gruppo di fratelli con abilità soprannaturali nati in tutto il mondo senza preavviso e riuniti dal padre adottivo sotto il cappello della Umbrella Academy. Qui viene insegnato loro come utilizzare i loro poteri e controllarli per combattere il male nel mondo e in diversi periodi di tempo.

The Umbrella Academy 3, la trama e il cast

approfondimento

Insieme al teaser trailer e alla data di uscita della terza stagione, Netflix ha pubblicato la trama ufficiale, che aiuta a comprendere cosa ci troveremo di fronte nei prossimi episodi. Dopo aver posto fine all’apocalisse del 1963, la Umbrella Academy torna nel presente, convinta di aver corretto una volta per tutte la linea temporale difettosa, ma dopo un breve momento di festa, si rendono presto conto che le cose non sono esattamente come le hanno lasciate. I componenti della Umbrella Academy dovranno scontrarsi in un violento confronto con la Sparrow Academy, affrontando al contempo un’entità distruttiva che sta portando nel caos l’Universo. Anche la terza stagione vedrà l’attore Elliot Page nei panni di Vanya, mentre Tom Hopper è Luther. Al loro fianco, troviamo di nuovo David Castañeda nel ruolo di Diego, Emmy Raver-Lampan in quello di Allison, Robert Sheehan come Klaus, Aidan Gallagher come Five, Justin H. Min come Ben, Colm Feore come Reginald, Ritu Arya come Lila, Justin Cornwell come Marcus, Britne Oldford come Fei, Jake Epstein come Alphonso, Genesis Rodriguez come Sloane e Cazzie David come Jayme.

Come altre serie tv, anche The Umbrella Academy ha risentito dell’arrivo della pandemia, che ha causato un allungamento dei tempi di lavoro in post-produzione della nuova stagione. Già qualche mese fa l’attrice Emmy Raver-Lampman, interprete di Allison, aveva indicato l’estate come periodo di uscita per i nuovi episodi e spiegato le ragioni del ritardo dell’uscita della terza stagione: “Penso che i nuovi episodi arriveranno questa estate, sono davvero impaziente e non vedo l'ora che arrivino. Abbiamo fatto davvero qualcosa di enorme, hanno un'energia così forte. Quindi, per il bene di tutti, incluso il mio, spero davvero che arrivino quanto prima. Ci sono un mucchio di show in ritardo a causa della pandemia, noi abbiamo dovuto recuperare un sacco di effetti visivi. Penso che 12-16 mesi siano normali in questo momento per la creazione di una nuova stagione. Ci stiamo mettendo un po' più di tempo ma vi assicuro che l'attesa verrà ripagata". E il 22 giugno i fan saranno finalmente ripagati.