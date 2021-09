The Umbrella Academy 3, il cast svela dei retroscena: VIDEO

Elliot Page, David Castañeda, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Ritu Arya e Aidan Gallagher rispondono a venti domande sulla serie creata da Steve Blackman Condividi:

Cresce l'attesa per la terza stagione di “ The Umbrella Academy” le cui riprese sono terminate a fine agosto. In assenza di un teaser e di una data per la messa in onda delle nuove puntate, ai fan non resta che divertirsi con i membri del cast che sono comparsi in un video condiviso nel corso dell'evento in streaming “Tudum”, organizzato da Netflix, da cui è possibile ricavare qualche informazione e scoprire alcuni retroscena dello show.



La stagione 3 nel 2022 approfondimento The Umbrella Academy 3, il cast: i membri della Sparrow Academy. FOTO “Tudum”, l'evento gratuito online dedicato alle notizie e alle anticipazioni degli show in onda prossimamente su Netflix, a proposito di “The Umbrella Academy” ha optato per la diffusione di un contenuto alternativo a trailer ed anteprime, al momento non disponibili da parte della produzione che mantiene il riserbo sulle immagini della terza stagione. I fan però possono ritenersi soddisfatti perché nel video, che contiene le risposte a venti curiosità sullo show registrato da sette membri del cast, c'è abbastanza materiale inedito per una discussione.

Per il debutto delle nuove puntate, attualmente in fase di post-produzione, occorrerà attendere almeno la primavera, o l'estate, 2022. Le stagioni precedenti di “The Umbrella Academy” sono visibili anche via Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.