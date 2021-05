Elliot Page fiero del suo cambiamento. Il post e la foto su Instagram

L'attore transgender ha più volte parlato del percorso che l'ha portato a fare coming out da persona transgender, oggi torna sull'argomento attraverso i suoi social per esprimere la gioia di sentirsi finalmente a proprio agio nella sua nuova pelle. Elliot Page ( Dopo il coming out da persona transgender: "Oggi finalmente esisto" ) ha voluto farsi fotografare a petto nudo, nel post su Instagram l'attore - candidato all'Oscar quando, all'epoca Ellen Page, interpretò l'adolescente incinta di Juno - ha aggiunto gli hashtag #transjoy e #transisbeautiful . Nelle scorse settimane, in un'intervista con Oprah Winfrey, l'attore ha raccontato che la sua decisione di cambiare sesso e sottoporsi a un intervento chirurgico non è stata solo "un cambio di vita" ma un "salvavita”. Davanti alle telecamere di "The Oprah Conversation" di AppleTV a fine aprile, Elliot Page, per la prima volta ha parlato a cuore aperto dell'instabilità mentale e della sofferenza, causate per anni dalla sua disforia di genere: una sofferenza indicibile che l'ha accompagnato sin dalla pubertà e anche nei momenti di massimo apice della sua fama.

E' tutto straordinariamente nuovo

L'attore (Elliot Page sulla copertina del Time: è la prima volta dopo il coming out da transgender) ha raccontato l'estremo disagio provato sin da bambina nel suo corpo e di come questo venisse amplificato dal doversi vestire con abiti femminili sul tappeto rosso; ha rivelato di aver sofferto di ansia e depressione; e anche di aver avuto attacchi di panico per la pressione subita mentre promuoveva i grandi film di Hollywood in cui recitava. Ora si sente "a suo agio" nel suo corpo, "probabilmente per la prima volta" in 34 anni: "E' tutto straordinariamente nuovo. Mi sento come se non fossi più me stesso da quando avevo 10 anni". Sente un'esplosione di energia (ha anche scritto una sceneggiatura) e durante l'intervista ha versato "lacrime di gioia". E quando ha raccontato le "piccole cose" che sono cambiate, ha parlato proprio della gioia di aver un petto piatto: poter indossare una T-shirt, "uscire dalla doccia e mettere l'asciugamano attorno alla vita, guardarsi allo specchio e poter dire, 'Quella sono io'". Il post su Instagram ha ricevuto una pioggia di 'like' e un'ondata di commenti a sostegno da parte di celebrity.