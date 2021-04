Elliot Page dopo il coming out da persona transgender: "Ora esisto"

Elliot Page ha rilasciato una nuova intervista a Vanity Fair USA in cui rivela: "Sto riappropriandomi di quello che sono davvero, ed è bellissimo".



L'attore transgender ha parlato del percorso che l'ha portato a fare coming out da persona transgender.

"La differenza maggiore è che adesso esisto per quello che sono", ha dichiarato l'attore di Juno e The Umbrella Academy.



"Sento una grande differenza nel poter finalmente esistere giorno per giorno, minuto per minuto", ha aggiunto.

Oltre a sentirsi finalmente più libero, genuino e vero, Page ha anche parlato di una nuova creatività e voglia di produrre, nata come conseguenza di questa sua importante scelta relativa all'aprirsi.



"Con il coming out è nata un’esplosione di creatività, anche tra le persone accanto a me", ha rivelato, raccontando di aver scritto la sua prima sceneggiatura assieme a un amico.

Non solo progetti cinematografici ma anche musicali: "Sto producendo della musica con un altro amico. Ho molta più energia rispetto al tempo in cui mi sentivo a disagio, in cui controllavo costantemente il mio corpo, in cui non stavo bene".



Per quanto riguarda la sua professione numero uno, quella attoriale, Elliot Page ha svelato di sentirsi finalmente molto più sicuro. "Non so ancora cosa succederà. Ma certamente mi sento più sicuro, presente, connesso alla verità del momento".



Questa intervista precede quella con Oprah Winfrey, registrata per Apple TV+ e attesa per oggi, 30 aprile.