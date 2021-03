Elliot Page sul Time: è la prima volta dopo il coming out

Un’intervista a cuore aperto nel corso della quale Elliot Page ha raccontato il cammino che l’ha portato a scoprire sé stesso. Il 1° dicembre 2020 l’attore ha scritto un’emozionante lettera ai suoi follower e al pubblico in generale parlando del percorso per la conquista della sua identità; oggi, per la prima volta dopo l’annuncio su Instagram, il protagonista della serie The Umbrella Academy ha posato per la cover di Time.

Elliot Page, il messaggio su Instagram

Elliot Page ha condiviso la cover sul suo profilo Instagram lanciando un messaggio sulla grande importanza di sostenere la battaglia contro tutte le forme di odio che affliggono la nostra società: “Con grande rispetto per quelli prima di me, gratitudine per coloro che mi hanno supportato, e grande preoccupazione per questa generazione di giovani persone transgender che dobbiamo proteggere, per favore untevi a me e combattete la legislazione contro le persone transgender, l’odio e la discriminazione in tutte le sue forme”.