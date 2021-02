The Umbrella Academy 3, riprese iniziate: il post di Elliot Page

I fan di “The Umbrella Academy” attendono con ansia l’arrivo della terza stagione della serie TV targata Netflix. Un importante aggiornamento in merito è giunto da Elliot Page , che ha pubblicato uno scatto dal set esaltando gli appassionati dello show in tutto il mondo. Le riprese della S03 sono ufficialmente iniziate. Foto affiancata da un semplice e divertente post da parte dell’attore: “Oh my God we’re back again (Oddio, siamo tornati)”.

Nonostante le ovvie complicazioni generate dal Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), cast e crew sono tornati al lavoro, il che fa ben sperare per l’arrivo dei nuovi episodi su Netflix. Non è da escludere, infatti, l’annuncio di una data d’uscita entro i confini temporali del 2021. In caso contrario l’uscita potrebbe essere prevista per l’inizio del 2022.

The Umbrella Academy 3, cosa sappiamo

La terza stagione di “The Umbrella Academy” vedrà il ritorno dell’intero cast principale. Fratelli e sorella nuovamente sul set. L’intero gruppo si è cimentato in un nuovo viaggio nel tempo. Stavolta però sono tornati al loro presente, o almeno così pensavano.

Le azioni compiute nel passato hanno evitato la fine del mondo ma, al tempo stesso, hanno cancellato la Umbrella Academy. Le loro interazioni con Reginald Hargreeves hanno condotto l’uomo a creare la Sparrow Academy. Il gruppo non ha dunque più una casa o una famiglia. Vi sono altri personaggi in scena e soprattutto Ben è ancora vivo. In questa versione il personaggio interpretato da Justin H. Min non è mai deceduto ed è parte integrante della Sparrow Academy.

Steve Blackman, showrunner della serie, ha precisato come non sia da escludere l’ipotesi di un tentativo di ritrovarsi da parte di Lila e Diego, il cui amore è vero. Conferme giungono invece per quanto concerne la morte di The Handler. Impossibile rivederla, dunque: “Se abbiamo fatto bene i nostri conti, Ray dovrebbe essere un uomo molto anziano nel 2019. Lo stesso dicasi per Sissy. Sono questi i personaggi che incontreremo nella terza stagione, oltre ai nuovi ingressi in scena”.