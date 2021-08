The Umbrella Academy 3, video annuncio per la fine delle riprese VIDEO

Grande attesa per i nuovi episodi, con il cast che ha voluto comunicato la fine delle riprese. È stato pubblicato un divertente video sui canali social dello show. I protagonisti hanno voluto dare la bella notizia in prima persona, da Elliot Page ad Aidan Gallagher .

Il finale della seconda stagione di “The Umbrella Academy” ha lasciato di stucco i tantissimi fan dello show. La serie, tratta dal fumetto omonimo scritto da Gerard Way (cantante del gruppo My Chemical Romance) e disegnato da Gabriel Bà , ha infatti raggiunto un punto di non ritorno, o così pare.

Quando arriverà la terza stagione

La terza stagione di “The Umbrella Academy” farà il proprio esordio su Netflix. Lo show fa parte delle produzioni originali della piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e NOW. Non è stata però ancora fornita alcuna data ufficiale per la messa in onda.

Nonostante i tanti problemi posti lungo la via dal Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), cast e crew sono però riusciti a completare il lavoro sul set, cui seguirà ovviamente un processo di post-produzione. Vi sono quindi chance di poter assistere a un lancio della serie entro la fine del 2021? Pare proprio di no.

Netflix ha dovuto operare alcuni tagli dolorosi nel corso dell’ultimo anno e mezzo, interrompendo percorsi molto apprezzati come “Le terrificanti avventure di Sabrina”, ad esempio. In generale, però, si è assistito a un rallentamento delle proposte, com’era prevedibile, sia per le serie che per i film.

Stando alle voci in circolazione, il mese da segnare sul calendario sarebbe marzo 2022. Un’attesa di più di sei mesi, dunque, che diventa di 18 mesi se si sommano i precedenti che ci separano dal finale della seconda stagione.

Dov’eravamo rimasti

Cos’è accaduto nel corso della seconda stagione? Gli ultimi episodi proposti da Netflix sono stati di certo clamorosamente importanti ai fini della trama. Dopo aver scoperto che Vanya avrebbe provocato l’Apocalisse, la stramba famiglia protagonista si è ricongiunta per viaggiare indietro nel tempo.

Una mossa disperata ma necessaria. Cinque aveva più volte avvertito i suoi fratelli e sorelle dei rischi di un salto di tale portata ed eccoli, dunque, sparsi nei pressi della città di Dallas, con arrivi in tempi differenti, così dilatati da spingere tutti loro a rifarsi una vita prima di ritrovarsi.

Cinque è stato l’ultimo ad atterrare e si ritrova nel bel mezzo dell’Apocalisse, spostato nel tempo ma non scongiurato. Tante le rivelazioni, su tutte la rivelazione dell’essere alieno di Sir Hargreeves. Questi viene approcciato dai suoi figli, che paiono di fatto impiantare in lui l’idea della formazione dell’Umbrella Academy. Tornati nel 2019, però, i protagonisti si rendono conto che il padre adottivo ha sì seguito il loro consiglio, formando però una differente squadra.

Spazio dunque a nuovi supereroi, membri della Sparrow Academy. Volti decisamente nuovi, eccezion fatta per uno. Si tratta di Ben (Justin H. Min), che in questa nuova timeline non ha perso la vita, ma non ha idea di chi siano i suoi fratelli e sorelle, di colpo catapultati nell’accademia.