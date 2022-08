The Umbrella Academy, annunciata la quarta e ultima stagione

Massimo riserbo per quanto riguarda la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

I protagonisti della serie The Umbrella Academy torneranno per un’ultima stagione . Nelle scorse ore l’account Instagram della produzione Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato l’arrivo di nuovi episodi che saluteranno il pubblico dopo le tante avventure vissute nel corso degli anni.

Massimo riserbo per quanto riguarda la sinossi e la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.