Elliot Page, il suo annuncio

approfondimento

"Vi presento Viktor Hargreeves", ha scritto Elliot Page sui social. Il post è stato ricondiviso anche da Netflix, che ha aggiunto: "Benvenuto in famiglia, Viktor. Siamo felicissimi di averti qui". Ciò significa che il personaggio interpretato da Elliot Page nelle prime due stagioni - una donna cisgender – nei nuovi episodi farà coming out come transgender. Le riprese di The Umbrella Academy 3 sono iniziate nel mese di febbraio 2021, pochi mesi dopo che Elliot Page aveva annunciato di essere una persona transgender non-binaria. In quell'occasione la GLAAD, l'associazione che si occupa di promuovere e garantire un'accurata rappresentazione delle persone LGBTQ+ sullo schermo, aveva definito Page "un'ispirazione per innumerevoli persone trans e non-binarie. Tutte le persone transgender meritano la possibilità di essere se stesse e di essere accettate per quello che sono. Oggi celebriamo lo straordinario Elliot Page". The Umbrella Academy 3 arriverà il 22 giugno su Netflix con dieci nuovi episodi, che saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.