“I’m the greatest”. Sono il più grande. Nel 1963 la Columbia Records pubblicava con questo titolo un album di spoken word e proto-rap a firma di Cassius Clay, un giovane straordinario pugile che pochi mesi più tardi sarebbe diventato campione del mondo dei pesi massimi contro Sonny Liston (urlando ancora sul ring la stessa frase). Il giorno dopo il trionfo annunciò al mondo di essersi convertito all’Islam, cambiando il suo nome in Muhammad Ali . Nato a Louisville il 17 gennaio 1942, oggi avrebbe compiuto 80 anni. È stato il più leggendario pugile di tutti i tempi, maestro del trash talking, un’icona dello sport forse senza eguali, con un carisma e una capacità comunicativa unici e un impatto mediatico fino a quel momento sconosciuto, entrando di prepotenza nei dibattiti sulla guerra in Vietnam o sulla segregazione razziale. La figura di Ali, morto il 3 giugno 2016 in seguito a una lunga lotta con il Parkinson, non poteva lasciare indifferente il cinema. Ecco come il grande schermo ha raccontato The Greatest.

Io sono il più grande - The Greatest (1977)

Ali, insieme a Richard Durham, nel 1975 scrisse il romanzo The Greatest: My Own Story, che diventò la base di un soggetto cinematografico per un film biografico. Diretto da Tom Gries e Monte Hellman, racconta la vita del pugile dalle Olimpiadi di Roma del 1960 fino alla riconquista del titolo dei pesi massimi contro George Foreman, nel mitologico incontro “The Rumble in the Jungle” del 1974. La particolarità è che Ali interpreta sé stesso.

L’influenza su Rocky

La figura di Ali ha chiaramente ispirato il personaggio di Apollo Creed, interpretato da Carl Weathers nei primi quattro film della saga di Rocky. Lo stile di combattimento di Apollo è identico a quello di Ali. E anche gli atteggiamenti provocatori nelle conferenze stampa e prima dei match sono un rimando evidente. Da citare anche il film del 2016 The Bleeder - La storia del vero Rocky Balboa, dedicato al pugile Chuck Wepner che sfidò Ali nel 1975 per il titolo mondiale dei pesi massimi. Muhammad Ali vinse solo alla quindicesima ripresa per KO tecnico. Nel film che racconta questa vicenda Pooch Hall interpreta il campione di Louisville.