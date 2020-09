Dalla pièce di Kent Powers, trasformata in sceneggiatura dallo stesso Powers, un tornado di parole, pensieri, desideri, aspirazioni, paure, sogni e promesse per la prima regia dell'attrice Regina King ( LO SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA - I VIDEO ), premio Oscar da non protagonista nel 2019 per "Se la strada potesse parlare". Se esistesse un riconoscimento al tempismo e all'opportunità, "One Night in Miami" lo vincerebbe a mani basse: al posto giusto nel momento giusto, catturando l'urgenza di fare il punto e scacciando la tentazione di dividere le cose in modo manicheo. Il testo di Powers propone quattro neri differenti, diversamente emancipati e inseriti in una società che può tollerarli solo finché hanno successo come cantanti o atleti, e dunque potere: il quarto nato, Malcolm Little prima di rinunciare al proprio cognome imposto ai suoi antenati dagli schiavisti, il potere se l'è preso grazie a una retorica incendiaria che lo ha reso in poco tempo un uomo nel mirino, pedinato dall'FBI e forse tradito dai suoi stessi fratelli. Contrariamente alle aspettative, Cassius Clay è il personaggio più marginale del quartetto: le parti migliori del copione sono riservate ai colpi di sciabola tra Malcolm X e Sam Cooke, che fa brillare di riflesso anche il suo interprete Leslie Odom Jr.

Anche se ovviamente non mancano i momenti prolissi - difetto inevitabile per un film quasi interamente ambientato tra le quattro mura di una camera d'hotel - col passare dei minuti si finisce felicemente prigionieri di quelle mura, fino a dispiacersi quando qualcuno dei personaggi abbandona temporaneamente la stanza. Tante volte il cinema americano ha celebrato il potere della parola e naturalmente non fa eccezione l'angelo custode della regista, quello Spike Lee più volte citato e omaggiato indirettamente all'interno del film; ma per trovare film che sappiano intercettare così bene, e in modo così costruttivo, l'acutissimo disagio sociale che si sta vivendo in America in questi mesi bisogna tornare alla Hollywood della contestazione e della paranoia anni Settanta. Ci aspettiamo una cascata di nomination agli Oscar - vero passepartout per dilagare in tutto il mondo, meritatamente - per un film che per tutta una serie di ragioni, se fosse stato in concorso, sarebbe stato un serissimo candidato al Leone d'Oro. Se possibile, guardatelo in lingua originale.

