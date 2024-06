3/25 ©Webphoto

Il primo Oscar, come migliore attrice non protagonista, arriva per il ruolo di Joanna Kramer nel film Kramer contro Kramer di Robert Benton, del 1979. Vince anche il Golden Globe. Streep interpreta una donna infelice, impulsiva e passionale, che lascia il marito (Dustin Hoffman) e inizia una battaglia legale per l’affidamento del figlio Billy. In un’intervista ha raccontato che stava per dimenticarsi la statuetta al ristorante: “Ero andata in bagno, avevo un vestito enorme, ero molto emozionata. L'avrò appoggiato per terra, qualcuno me lo recuperò per fortuna”

I migliori film con Meryl Streep