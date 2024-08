Deadpool & Wolverine, l'allenamento di Jennifer Garner. VIDEO

Jennifer Garner fa volteggiare spade, salta su trampolini, nuota, tira di boxe, fa jogging, salta la corda, corre, rema e sferra calci per diventare Elektra, l’antieroina che compare in un cameo nel film Deadpool & Wolverine. In un video pubblicato su Instagram l’attrice, che aveva interpretato per la prima volta il personaggio nel 2003 nel film Marvel Daredevil (dove aveva recitato con l’attuale ex marito Ben Affleck), e che aveva ripreso il ruolo nel 2005 nel film dedicato, Elektra, si allena duramente per ricoprire ancora una volta il suo ruolo dopo più di 20 anni. “Oltre che cercare di convincere i compagni di asilo dei miei bambini che ero segretamente un ninja, non raccoglievo il sai di Elektra dal 2004; ero in forma, ma non ero in forma per Marvel”, ha scritto nella didascalia.