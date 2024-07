Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman su "Like a Prayer"

La popstar non è solita concedere le sue canzoni in licenza, ma per il film di prossima uscita ha fatto un'eccezione. Non solo: come raccontano i suoi protagonisti, ha dato anche importanti indicazioni al regista

Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono impegnati in un intenso lavoro di promozione di Deadpool & Wolverine, in uscita al cinema il prossimo 26 luglio. Ma, nel corso di un’intervista con Jess Cagle, hanno fatto una rivelazione decisamente curiosa.

La storia di Like a Prayer in Deadpool & Wolverine

Lo scorso 19 luglio, Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno parlato di come hanno collaborato con Shawn Levy alla realizzazione del film. E, in particolare, di ciò che hanno fatto per avere Like a Prayer di Madonna nel montaggio finale. I due, insieme al regista, hanno incontrato di persona la popstar per convincerla a concedere loro la licenza del celebre brano.



"Abbiamo mostrato a Madonna la sequenza in cui sarebbe stata usata Like a Prayer," ha spiegato Levy. Ryan Reynolds, a quel punto, è intervenuto per raccontare quanto sia difficile che Madonna conceda a qualcuno di utilizzare una sua canzone. “È stato molto complicato chiedere la licenza e ottenerla", ha confessato. Per poi aggiungere: "Siamo andati a trovarla e le abbiamo mostrato come pensavamo di utilizzarla". Levy ha rincarato la dose confessando che, provare a incontrare Madonna, è come provare a incontrare dei Reali. Per stemperare il momento, Reynolds ha chiesto a uno dei membri dello staff della cantante come avrebbe dovuto rivolgersi a lei: “Mi è permesso dire semplicemente: ‘Madonna’?. Tipo: ‘Ciao Madonna, mi chiamo Ryan’”.

Alla fine, Madonna non solo ha firmato la licenza per l'utilizzo della canzone: ha anche scritto alcune note su dove pensava che alcune parti di Like A Prayer sarebbero state perfette. Il risultato? Quelle note erano azzeccatissime. E il montaggio finale lo dimostra.