Deadpool & Wolverine, record di prevendite

Shawn Levy ha diretto la regia di Deadpool & Wolverine firmando il terzo lavoro con Ryan Reynolds dopo Free Guy - Eroe per gioco e The Adam Project, usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Nel cast del film anche Emma Corrin ( FOTO ) e Matthew Macfadyen .

I primi due film di Deadpool sono stati un successo, con grandi consensi da parte del pubblico. Ottimi risultati anche al botteghino con incassi di oltre 780.000.000 di dollari a livello mondiale. Tra i riconoscimenti troviamo due candidature per il miglior film commedia o musicale e per il miglior attore in un film commedia o musicale ai Golden Globe e una nomination nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media ai Grammy Awards.