The Fall Guy, Ryan Gosling scambiato per Ryan Reynolds (per scherzo)

L'attore, nel pieno della promozione della commedia ambientata nel mondo degli stuntman, è apparso a sorpresa a Waterworld alla nuova attrazione ispirata al suo ultimo film. Incitato a prendere parte all'azione, ha schivato le richieste ed è stato al gioco quando è stato confuso con l'altro illustre collega di Hollywood

Ryan Gosling sta portando avanti la promozione di The Fall Guy, l'ultimo film di David Leitch di cui è protagonista insieme ad Emily Blunt, in maniera originale.

Prima dell'arrivo della pellicola al cinema negli States (in Italia esce mercoledì 1 maggio), l'attore ha fatto un'apparizione a sorpresa agli Universal Studios, dove da qualche giorno è disponibile per il pubblico una nuova attrazione a tema ispirata al film: The Fall Guy Stuntacular.

Il divo del grande schermo, ospite del pre-show, è stato invitato dal presentatore ad unirsi allo spettacolo travolgente con gli stuntman con le loro moto d'acqua.

Nel declinare le richieste di prendere parte all'azione, l'attore è stato confuso con Ryan Reynolds, collega di Hollywood col quale condivide il nome di battesimo e una certa propensione al cinema brillante ed action.

Gosling a sorpresa agli Universal Studios Ryan Gosling è stato confuso ancora una volta con Ryan Reynolds ma il divo canadese si è prestato al gioco con l'atteggiamento affabile che lo contraddistingue da sempre e che, soprattutto nelle ultime stagioni, ha contribuito a renderlo più amato che mai.

L'attore di The Fall Guy, protagonista di un intervento a sorpresa agli Universal Studios a Los Angeles, ha stupito il pubblico del parco tematico apparendo al centro della scena prima dell'inizio dello spettacolo degli stuntman The Fall Guy Stuntacular, in programma a Waterworld fino al 19 maggio.

“Sono venuto solo per salutare”, ha ribadito Gosling che ha incassato le provocazioni scherzose del presentatore dello show il quale ha prima pronunciato male il suo nome e poi lo ha incalzato dicendogli: “Non puoi nasconderti dietro al costume di Deadpool”. L'attore, per niente colpito, ha ribadito che era passato giusto per salutare prima dello spettacolo e che non era lui a recitare nel film Marvel. vedi anche The Fall Guy, Ryang Gosling ed Emily Blunt alla première a Londra

The Fall Guy, “una lettera d’amore agli stuntman” Ryan Gosling e Ryan Reynolds sono stati varie volte protagonisti di episodi in cui sono i loro nomi sono stati scambiati per errore, lo ricordava certamente anche il presentatore agli Universal Studios che ha messo in piedi una mini gag in occasione dell'arrivo del divo candidato all'Oscar.

Gosling, che è arrivato con la giacca in stile bomber col titolo del film di Leitch stampato sulla schiena, era a Los Angeles, ovviamente per promuovere il film che ha già riscosso numerose critiche positive in tutto il mondo sulla stampa di settore.

L'attore, che quest'anno ha beneficiato di una straordinaria ondata di popolarità grazie al ruolo di Ken nel blockbuster Barbie, ha sottolineato le qualità di The Fall Guy “una commedia, un dramma e una lettera d’amore alla comunità degli stuntman”.

La pellicola diretta da Leitch racconta una storia ambientata nel mondo degli stuntman, un universo fatto di professionisti che contribuiscono a rendere il cinema sempre più incredibile e spettacolare il cui lavoro, spesso, si svolge lontano dalle luci dei riflettori. Leitch, che prima di diventare regista, sceneggiatore e produttore ha inziato proprio come controfigura, si è impegnato moltissimo per la categoria.

Con questo film è un contributo artistico ai colleghi ma anche una pellicola estremamente divertente, come provano le immagini dei trailer. Il titolo sta contribuendo alla nascita del mito di una nuova coppia sul grande schermo, Emily Blunt e Ryang Gosling che, insieme, sono un vero concentrato di bravura e di energia.

