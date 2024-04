1/12 ©IPA/Fotogramma

Vent’anni fa, il 23 aprile del 2004, negli Stati Uniti debuttava al cinema 30 anni in un secondo, indimenticabile rom com con Jennifer Garner e Mark Ruffalo. Il film è la storia di un’adolescente che di colpo si ritrova ad avere 30 anni, una casa sua, un lavoro e un fidanzato: inizialmente felice di quel che le è capitato, ben presto capisce che non è la persona che avrebbe voluto essere

I migliori film da vedere al cinema ad aprile 2024