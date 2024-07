Deadpool & Wolverine, tutti i cameo del film Marvel

Chris Evans è diventato una superstar interpretando Capitan America nei film sugli Avengers. I fan sono stati dunque contentissimi di rivederlo in Deadpool & Wolverine, dopo il suo addio alla serie al termine di Avengers: Endgame . All'inizio, Deadpool e Wolverine sentono solo la sua voce, poi vedono l'inconfondibile mascella scolpita. Ma, in un colpo di scena esilarante, quando Evans sembra pronto a pronunciare l'iconica frase "Avengers, riunitevi!", grida "Accendi la fiamma!", prima di prendere fuoco mentre sale verso il cielo (prima di diventare Capitan America, Evans ha interpretato Johnny Storm, alias la Torcia Umana, nell'universo dei Fantastici Quattro ndr.).

Proseguendo nel suo viaggio, Deadpool si imbatte inoltre in una versione di Wolverine interpretata da Henry Cavill . Cavill è noto per il ruolo di Superman nei film DC Comics della Warner Bros. Ma, secondo i fan, le riprese aggiuntive di Justice League hanno costretto il team di post-produzione a rimuovere digitalmente i suoi baffi, con scarsi risultati. Ed è proprio su questo, che Deadpool si concentra, scherzando sul fatto che la Disney lo tratterà meglio "dell'altro studio".

All'inizio del film, Deadpool salta da un universo all'altro per trovare un Wolverine che possa aiutarlo a salvare l'universo. Incontra diverse varianti di Logan, in diverse linee temporali, tra cui una che sta combattendo contro Hulk . Secondo l'interpretazione più accreditata, si tratta dell'Hulk di Edward Norton (il ruolo è poi stato riassegnato a Mark Ruffalo ndr.).

All'inizio del film, Deadpool e Wolverine finiscono in un posto chiamato The Void, una specie di discarica per personaggi dei fumetti, posta alla fine del tempo e dello spazio. Lì incontrano diversi personaggi i cui film sono stati abbandonati o non sono mai stati realizzati . A loro, Deadpool & Wolverine offre una sorta di chiusura. Mentre, sul finale, video di backstage dei vari X-Men e dei Fantastici Quattro, scorrono sulle note di Good Riddance dei Green Day. Una canzone che, negli Stati Uniti, viene suonata alla consegna del diploma.

I volti (super) noti

Mentre sono bloccati nel vuoto, Deadpool e Wolverine cercano altri supereroi caduti - chi più chi meno - in disgrazia. Uno dei primi personaggi che incontrano è Elektra, interpretata da Jennifer Garner sia in Daredevil che nel suo film spin-off Elektra. Quando lei e le sue amiche elencano i supereroi assassinati da Cassandra, dicono che Daredevil è morto (un riferimento a Ben Affleck, ex marito di Garner ed ex volto di Daredevil).

Successivamente è la volta di Blade, il cacciatore di vampiri interpretato da Wesley Snipes. Che, col suo film del 1998, ha dato il via alla nuova era di supereroi moderni. "C'è sempre stato un solo Blade. Ci sarà sempre un solo Blade", dice Snipes in Deadpoool & Wolverine. Il riferimento è alla nuova versione del film, con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali, annunciata nel 2019 e rinviata più volte, ma non ancora girata.

Nella pellicola c'è spazio anche per Channing Tatum, che ha trascorso un decennio cercando di realizzare un film su Gambit. L'attore si è innamorato del ladro cajun della serie X-Men e ha co-scritto la sceneggiatura di una commedia romantica vietata ai minori. Ma Gambit è rimasto bloccato in fase di sviluppo, con l'ingresso e l'uscita di diversi registi, e col finale accantonamento.

Mogli e fratelli

Una delle più grandi sorprese di Deadpool & Wolverine è Blake Lively, moglie di Ryan Reynolds. I due formano una delle It-Couple più durature di Hollywood: era solo questione di tempo, prima che Lively facesse un cameo in uno dei film d'azione del marito. Alla fine lo ha fatto nei panni di Lady Deadpool, versione femminile di Deadpool. Sebbene non si veda mai il suo volto sotto la maschera, ci sono diversi riferimenti a lei nel corso del film. All'inizio, Deadpool afferma che ci sono "206 ossa nel corpo umano, 207 se guardo Gossip Girl". Mentre, quando viene palpeggiato durante una rissa, urla: "Lo dico a Blake!".

Il coordinatore degli stunt, infine, ha svelato su Instagram che il fratello di Tom Holland, Harry Holland, ha fatto parte del team di stunt di Deadpool & Wolverine.

"Quando Shawn Levy e Ryan Reynolds hanno alzato l'asticella, persino il team di stunt aveva bisogno di una guest star speciale", ha scritto Cottle. "Potrebbe non essere l'Holland che il mondo voleva, ma era l'Holland di cui tutti avevamo bisogno".

La sua presenza, era sconosciuta persino allo stesso Reynolds. Che non ha mancato di scherzarci su.