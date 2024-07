Deadpool & Wolverine, il nuovo trailer del film

Ma non è, Lady Deadpool, l'unica protagonista dell'ultimo promo. C'è anche un Wade Wilson senza capelli, con un look completamente nuovo, e c'è Cowboy Deadpool E, ancora, Matthew McFadyan, Emma Corrin e altri protagonisti con brevi apparazioni (Levy ha anticipato la presenza di molti personaggi e camei, senza però svelare i nomi).

Un film vietato ai minori

Deadpool & Wolverine sarà vietato ai minori. "Ci sono un po' parolacce e un po' di sangue, ma il film è incredibilmente emozionante", ha detto Shawn Levy. "Continuo a definirlo il film vietato ai minori più sano che chiunque possa mai vedere". Perché, la nuova pellicola, sarà una celebrazione dell’amicizia e della famiglia ritrovata. Certo, c'è un po' di volgarità, ma c'è soprattutto la sincerità. Ancor più che nei primi due capitoli.

"Un sacco di bambini hanno visto Deadpool e Deadpool 2", ha invece detto Ryan Reynolds. "Il mio personaggio è molto grossolano. Il suo cervello è come una frittata mezza mangiata all'interno del cranio di un bambino di 7 anni. I miei figli l'hanno visto e... Ne sono usciti danneggiati, in effetti", ha scherzato. Per poi concludere: "Allora, niente bambini di 3 anni o vecchi di 114 anni: chiunque abbia un pannolino non è benvenuto".