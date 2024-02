Deadpool & Wolverine stabilisce un record grazie al trailer

Cinema

Da La zona di interesse (candidato all'Oscar per il miglior film straniero) al secondo film da regista di Marco D'Amore, passando per horror, commedie e attesi sequel, ecco cosa vedere al cinema a febbraio

The Warrior - The Iron Claw. Il 1° febbraio è anche la data d’uscita del film con Zac Efron, Jeremy Allen White e Lily James. The Warrior - The Iron Claw è la vera storia dei fratelli Von Erich che, all’inizio degli anni Ottanta, cambiarono per sempre il mondo del wrestling professionistico