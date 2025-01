Jennifer Lopez ha tenuto l'anello di fidanzamento di Ben Affleck

Nonostante l’ufficializzazione del divorzio dopo due anni di matrimonio, Jennifer Lopez ha tenuto l’anello di fidanzamento da 8,5 carati e da 5 milioni di dollari che l’ormai ex marito Ben Affleck le aveva regalato nel 2022. Secondo Mike Fried, Ceo di The Diamond Pro, il gioiello, un grande diamante verde incastonato tra due diamanti bianchi trapezoidali, è un pezzo unico. A maggior ragione perché Affleck aveva fatto incidere la frase “not.going.anywhere” (“non vado da nessuna parte”), che lui usava negli scambi di mail dopo aver ritrovato Lopez dopo anni di lontananza. Come ha riportato Ok Magazine, per la popstar e attrice l’anello “è stato un regalo. Solo perché la relazione non ha funzionato, non significa che debba restituirlo”. E, con riferimento al diamante rosa Harry Winston da 6,10 carati che Affleck le aveva regalato nel 2002, ha proseguito: “Jennifer non si sente per niente in colpa a tenerlo, e chiaramente a Ben non importa: l'ha già fatto due volte! Non è che non sapesse in cosa si stava cacciando”.