Jennifer Lopez e Ben Affleck trovano l'accordo sul divorzio

A circa cinque mesi dall'annuncio della richiesta di divorzio da parte di Jennifer Lopez nei confronti di Ben Affleck, i due divi hollywoodiani stanno per chiudere definitivamente il capitolo delle loro vite che li ha visti insieme come marito e moglie, dopo il fidanzamento ufficiale dei primi anni del Duemila, e la love story culminata con un doppio matrimonio nel 2022 . Prima del divorzio , che arriverà ufficialmente a febbraio , Lopez e Affleck hanno dovuto discutere i termini legali della fine del loro matrimonio che, in assenza della firma di un accordo pre-matrimoniale, implicava una divisione a metà dei beni di entrambi. Il divorzio non altererà la situazione patrimoniale dei due coniugi , dal momento che nessuno dei due pagherà il mantenimento all'altro . Anche le proprietà di cui le due star erano in possesso prima del matrimonio resteranno divise esattamente come prima delle nozze . Tutto ciò che i due sposi hanno aggiunto ai rispettivi patrimoni durante il matrimonio resterà diviso e nessuno dei due sarà obbligato a corrispondere nulla all'altro. L'unico dettaglio patrimoniale rimasto avvolto nel mistero riguarda la villa a Los Angeles che i “Bennifer” hanno acquistato e ristrutturato nel 2023 dopo essersi sposati per farne la residenza di famiglia. La dimora è ancora sul mercato e non ha trovato un proprietario. Il suo valore è stimato circa 61 milioni di dollari.

Lopez-Affleck, una separazione dolorosa

Jennifer Lopez ha richiesto immediatamente dopo il divorzio che il suo nome tornasse come era prima di sposarsi: Jennifer Lynn Lopez.

Dettagli legali a parte, la star della musica e del cinema, ha parlato solo recentemente della fine della sua unione con Affleck, una separazione dolorosa che è diventata effettiva la scorsa estate ma che aveva iniziato ad essere evidente anche agli occhi dei fan già nella primavera del 2024.

Per tutto il 2024, dopo i primi mesi in cui Lopez e Affleck erano comparsi insieme sui red carpet più prestigiosi come coppia, le due star hanno portato avanti i rispettivi impegni individualmente senza commentare le voci di rottura che hanno riempito le cronache rosa per lunghi mesi.

I due, che hanno onorato gli impegni familiari e le occasioni che coinvolgevano i rispettivi figli avuti dalle precedenti unioni, hanno condotto vite separate, trascorrendo le vacanze estive divisi.

Tra luglio e agosto Affleck si è trasferito in una nuova casa e Lopez ha sfilato sui red carpet da sola per promuovere i suoi nuovi progetti, tra cui l'atteso Unstoppable.

La star latina ha ammesso in un'intervista lo scorso ottobre di essersi sentita distrutta dalla fine del suo matrimonio (il quarto) ma di aver “imparato la lezione”. Fonti vicine alla cantante hanno riferito dell'impegno che lei ha speso per salvare la relazione col regista di Air.

Affleck non ha ancora mai parlato pubblicamente del suo divorzio e negli ultimi mesi, oltre ad aver trascorso molto tempo con la ex moglie Jennifer Garner e con i loro figli, si è concentrato sul lavoro e sui suoi prossimi progetti cinematografici.