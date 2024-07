Jennifer Lopez e Affleck, separati nel secondo anniversario di nozze

Due anni fa i fan dei “Bennifer” festeggiavano insieme ai due innamorati le promesse che questi ultimi si erano scambiati in una romantica notte a Las Vegas . Oggi, alla luce delle molte rivelazioni rese note sulla loro unione coniugale, gli stessi si chiedono cosa ne sarà delle love story che forse più di tutte ha fatto sognare gli appassionati di cronache rosa di tutto il mondo. Dopo aver trascorso il 4 luglio da separati , Jennifer Lopez e Ben Affleck non si sono riuniti neppure per il loro secondo anniversario di nozze . Lo scorso 16 luglio, infatti, le due celebrità sono state avvistate in due posti diversi: lui a Los Angeles, lei agli Hamptons . C'è chi dice che la distanza stia aiutando entrambi a capire cosa vogliono davvero dal loro matrimonio che, tuttavia, sembra sempre più in crisi.

La crisi, le fedi (che spariscono) e i figli

Da almeno un paio di mesi le pagine di gossip sono piene di foto che ritraggono Jennifer Lopez e Ben Affleck da soli e distanti, ciascuno preso dai molti impegni delle proprie agende.

Il giorno dopo il 16 luglio, data che segna il secondo anniversario dalle nozze a Las Vegas del 2002, sono comparse, puntuali, sui media Oltreoceano, le foto dei due divi, colti ancora una volta da soli, separati anche in un giorno da celebrare.

Il secondo anniversario di nozze non ha dunque riavvicinato i “Bennifer”, dati vicini al divorzio da più parti, voci mai smentite né confermate dai diretti interessati che, però, non sono mai stati più visti insieme da diverse settimane, quando si sono riuniti per prendere parte a un evento di famiglia.

È quella famiglia allargata che, entrambi, avevano costruito con impegno che, adesso, sembrerebbe l'ancora in grado di salvare un amore che sembra andato alla deriva.

J.Lo è stata vista in pubblico insieme a Violet, proprio negli Hamptons, la località dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza.

Secondo le fonti, i figli, ormai più che adolescenti, che i due attori hanno avuto dalle precedenti unioni, vorrebbero che le due star tornassero insieme e loro che si mostrano in pubblico a giorni alterni, con e senza gli anelli nuziali, papre che stiano ancora prendendo una decisione sul loro futuro di coppia.

Secondo alcuni insider, Jennifer Lopez sta ancora cercando di capire come far funzionare un matrimonio che, evidentemente, ha mostrato falle troppo presto. È lei quella che si è esposta di più negli ultimi mesi cancellando il tour per la quale si stava preparando da anni e mostrandosi in pubblico in giro per il mondo, in vacanza senza il marito, come provano i tanti avvistamenti degli ultimi mesi, dall'Europa agli States.