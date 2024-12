Jennifer Lopez e Kevin Costner ad Aspen dopo i rispettivi divorzi

I due divi si sono ritrovati per una serata di relax condita da chiacchiere e brindisi. Entrambi quest'anno hanno messo fine alle loro unioni matrimoniali



Jennifer Lopez è ad Aspen, località sciistica meta di vacanze invernali amatissima dalle celebrità statunitensi.

Tra un giro di shopping e una passeggiata sulla neve, la popstar ha trascorso una serata spensierata in compagnia di un altro divo conosciutissimo: Kevin Costner.

I due che, come è logico, hanno attirato l'attenzione dei fotografi, hanno speso insieme qualche ora in totale relax, in compagnia di altri amici, conversando davanti a qualche drink.

Per entrambi l'anno che si sta per concludere è stato difficile. Sia Lopez che Costner hanno detto addio ai rispettivi partner.



Lopez e Costner, serata spensierata ad Aspen

I fan di Jennifer Lopez sono felici di sapere che la loro beniamina si stia godendo qualche giorno di spensieratezza ad Aspen, circondata da amici e affetti.

La popstar, che è sempre puntuale nell'aggiornare i suoi follower con foto e video in cui racconta la sua quotidianità, ha condiviso degli scatti dalle cime innevate del Colorado dove ha trascorso le vacanze di Natale.

Nei suoi giorni ad Aspen è stata spesso paparazzata ma è chiaro che gli scatti in cui è seduta al tavolo con Kevin Costner e alcuni altri amici abbiano sollevato qualche chiacchiera.

Gli appassionati di gossip, però, resteranno delusi. L'uscita, che si è svolta in un'atmosfera rilassata, ha confermato l'amicizia tra le due star.

Jennifer Lopez, che ha rivolto lo sguardo ai fotografi, è apparsa molto serena, intenta a godersi l'atmosfera della serata al Kemo Sabe, locale parecchio frequentato dai vip della zona.

L'attrice e cantante, che ha indossato un cappello da cowboy, in tema con la location, ha alzato il calice coi suoi amici e ha accennato anche qualche passo di danza.

In una vecchia intervista il suo ex marito Ben Affleck aveva raccontato della passione di sua moglie per Yellowstone, la serie televisiva di cui Costner è stato protagonista dal 2018 al 2023 (che poi ha abbandonato per seguire altri progetti).

Tra l'attore premiato con l'Oscar e la star latina non saranno mancati gli argomenti di discussione. Leggi anche Jennifer Lopez parla dopo il divorzio: "Ho imparato la lezione"

Il 2024 di J.Lo e Costner, tra divorzi e carriere Il 2024 è stato un anno ricco di esperienze professionali di successo ma complicato, dal punto di vista personale, per Jennifer Lopez e Kevin Costner, entrambi single dopo la fine dei rispettivi ultimi matrimoni.

Jennifer Lopez ha chiesto di divoziare da Ben Affleck, il suo quarto marito con cui è convolata a nozze nel 2022.

Costner, invece, ha divorziato da Christine Baumgartner con cui ha avuto un matrimonio (il secondo, per lui) lungo venti anni.

Sia Lopez che Costner hanno delle vite familiari impegnative dal momento che tutti e due sono genitori di famiglie numerose.

Nessuno dei due è stato avvistato con nuovi compagni e tutti e due sembrano molto concentrati sulle rispettive carriere.

Lopez si prepara al debutto in streaming del molto apprezzato Unstoppable; Costner, invece, dopo aver accompagnato il lancio nelle sale della prima parte di Horizon, la sua epopea western, attende di presentare al pubblico la seconda parte che è stata proiettata in anticipo all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.