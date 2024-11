Mariah Carey, la nuova statua di cera a tema Natale al Madame Tussauds

La nuova opera d'arte è l'attrazione principale della nuova mostra "Seasons of New York" del Madame Tussauds della Grande Mela.

La somiglianza con la vera "Regina del Natale" è stata giudicata incredibile anche dalla popstar americana



Manca un mese e mezzo al Natale ma per Mariah Carey, si sa, le magiche feste di fine anno sono un progetto che dura dodici mesi su dodici.

Pensate la gioia della “Regina del Natale” della musica pop quando si è trovata al cospetto della sua replica in cera con l'abito rosso, seduta in una ghirlanda di lucine scintillanti, una nuova statua appena arrivata al Madame Tussauds di New York City.

L'opera, che ha suscitato l'entusiasmo della cantante e dei suoi numerosissimi fan, è uno dei pezzi imperdibili della mostra “Seasons of New York City”.

A Times Square campeggia già su un cartellone luminoso gigante.





La statua col look da "Regina del Natale"

Il Natale di Mariah Carey diventa sempre più iconico dopo l'ultimo tributo in cera che le ha dedicato Madame Tussauds.

Al museo delle cere di New York la statua della amatissima cantante è pronta a far sognare i fan che, come lei, sono elettrizzati dal Natale.

La nuova opera d'arte, parte della mostra dedicata a New York e alle figure simboliche della città legate alle varie stagioni dell'anno, è quanto di più newyorchese e natalizio si possa immaginare.

Mariah Carey, seduta al centro di una gigantesca ghirlanda decorata con le lucine luminose, posa con una pallina di Natale di vetro con le sue iniziali.

Il look scelto per la statua rappresenta la star con gli abiti di scena scelti per lo show di Natale Mariah Carey's Magic Christmas trasmesso da Apple TV+ nel 2020: un abito da diva tutto paillettes rosso brillante con scollatura e spacco profondi, corredato a una parure di gioielli dallo stile rétro.

leggi anche Mariah Carey dà il via ai festeggiamenti per il Natale 2024. VIDEO

Una replica in cera riuscitissima Carey, che ha visionato la sua replica in cera qualche giorno fa a New York, ha giudicato favoloso il lavoro svolto dai professionisti del museo che sono stati in grado di riprodurre fedelmente la sua immagine nei minimi dettagli.

Non sempre le statue in cera delle celebrità sono fedeli all'originale. Nel caso di Mariah Carey versione natalizia, è difficile distinguere l'opera d'arte dalla cantante in carne ed ossa, infatti lei, che ha giocato con questa cosa, si è fatta immortalare accanto alla statua, nella stessa posa della sua copia in cera.

Inutile dire che le foto hanno fatto impazzire i fan.

leggi anche Mariah Carey versione Barbie Regina del Natale è già sold out

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madame Tussauds Wax Museum USA (@madametussaudsusa) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie