Mariah Carey dà il via ai festeggiamenti per il Natale 2024. VIDEO

Atmosfere gotiche che, ben presto, lasciano il posto a "All I Want For Christmas Is You". Con il tradizionale video dell'1 novembre, la voce natalizia per eccellenza decreta l'inizio della magia

L'1 novembre è quel giorno dell'anno in cui Mariah Carey dà ufficialmente il via alle celebrazioni di Natale.

Con un video postato su Instagram, che comincia con atmosfere gotiche e finisce con un scintillio tipicamente natalizio, la voce di All I Want For Christimas Is You lo ha decretato: "It's time".

Mariah Carey, il video per il Natale 2024

Atmosfere da famiglia Addams, con diamanti Kay Jewelers in bella vista e un castello infestato sullo sfondo, Mariah Carey balla il tango e lancia spade nel nuovo video che dà il via ai festeggiamenti. Poi due porte si spalancano, e compare un vestito rosso Natale con, sullo sfondo, un orologio che corre veloce. "It's time", intona la cantante a bordo di una slitta. Al suo partner spuntano i rami, e si trasforma in un papazzo di neve ballerino. La popstar comincia a cantare, il castello infestato diventa incantato. E tutto, ma proprio tutto, si tinge di magia.