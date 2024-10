Mariah Carey, il video virale sul Natale: "Mi mettono fretta"

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dell’uscita di All I Want For Christmas Is You, l’iconico brano di Mariah Carey . Nel corso degli anni la canzone ha ottenuto sempre maggior popolarità fino a diventare la colonna sonora delle festività regalando all’artista statunitense l’appellativo di ‘Regina del Natale’.

Il video mostra la cantante a bordo di un aereo, il cui capitano ne annuncia la partenza verso il Polo Nord, in sottofondo le prime note di All I Want For Christmas Is You. Mariah Carey non sembra però essere d’accordo fermandone il decollo: “Non ancora, mi spiace. Mi mettono sempre fretta”.

L’artista (FOTO) ha scritto nel post: “Per quelli che me lo chiedono: non è ancora ora!”. Il filmato ha ottenuto numerosi commenti e più di 470.000 like in meno di ventiquattro ore.