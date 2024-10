“All I Want for Christmas Is You” fa 30 anni: la storia della canzone

La canzone di Mariah Carey usciva il 29 ottobre 1994 come estratto dell’album “Merry Christmas”, che l’artista non era nemmeno convinta di voler fare. Con gli anni ha raggiunto lo status di classico del Natale e - secondo ‘The Economist’ - ogni anno porta nelle tasche dell’interprete 2,5 milioni di dollari. Come tutti i fenomeni musicali il brano ha ricevuto molti riconoscimenti - compresi un numero imprecisato di cover e un film dedicato - ma ha causato anche malcontento, fra lavoratori esauriti e una causa legale

The Economist ha stimato che Mariah Carey guadagni personalmente 2,5 milioni di dollari ogni anno solo grazie alla canzone All I Want for Christmas Is You. Uscito il 29 ottobre 1994 come primo estratto dal quarto album in studio Merry Christmas, il brano compie 30 anni: il tempo si è dimostrato un suo alleato portandolo a diventare un simbolo del Natale e consolidando di anno in anno, ogni dicembre, il suo successo.

L’idea di un album natalizio Nel 1993 Mariah Carey è reduce dal successo dell’album Music Box e l’idea di fare un disco natalizio, considerato da molti un segno del declino della carriera di un artista, non la convince. Spinta dal marito Tommy Mottola, al tempo a capo della Sony, alla fine accetta e a metà del 1994 si mette al lavoro insieme al compositore e produttore Walter Afanasieff: All I Want for Christmas Is You viene registrata in agosto e i due artisti in seguito raccontano di averci messo appena 15 minuti per plasmarne gli accordi, la struttura e la melodia della canzone. La prima volta che Mariah Carey la esegue dal vivo è l’8 dicembre dello stesso anno, nella Cattedrale di St. John the Divine a New York. leggi anche Mariah Carey, il video virale sul Natale: "Mi mettono fretta"

I video di All I Want for Christmas Is You Il videoclip più famoso della canzone è quello girato nello stile di un film casalingo, amatoriale, in cui Mariah Carey decora un albero di Natale e si diverte in un paesaggio innevato di montagna: nel filmato c’è anche un cameo di Tommy Mottola nei panni di Babbo Natale. Ne esiste però una seconda versione in bianco e nero, ispirata al gruppo The Ronettes, in cui la cantante - stivali bianchi e capelli cotonati - danza in uno studio dall’atmosfera Anni Sessanta circondata da ballerini. Ci sono poi la versione animata del 2000 per il “So So Def Remix” e due clip rilasciate nel 2019 per il 25° anniversario della canzone: una con immagini inedite del video originale e l’altra - intitolata Make My Wish Come True Edition - con una Carey 50enne che canta in playback con la sua voce da 25enne del 1994. leggi anche Canzoni di Natale più ascoltate in Italia nel 2023: vince Mariah Carey

Il video originale con Tommy Mottola

Il video del 2019 con il playback

I remix Mariah Carey ha pubblicato diverse versioni di All I Want for Christmas Is You, tra cui alcuni remix. Il primo nel 2001, il “So So Def Remix”, in collaborazione con Jermaine Dupri e Bow Wow e contenuto nell'album Carey Greatest Hits come bonus track. Nel 2009 è stato poi pubblicato un remix prodotto dalla Carey e Low Sunday, chiamato Mariah's New Dance Mix. Nel 2010 è la volta di Extra Festive per l'album Merry Christmas II You, con un'introduzione orchestrale. L'anno successivo arriva la collaborazione con Justin Bieber per il singolo All I Want for Christmas Is You (SuperFestive!): nel video musicale, girato nel grande magazzino Macy's a New York, Bieber fa shopping con i suoi amici mentre Carey canta in sottofondo. Le cover Se il successo di una canzone si misura anche dalle cover che ne vengono fatte, di quelle di All I Want for Christmas Is You è difficile tenere il conto. Negli anni decine di artisti ne hanno incise, fra cui Shania Twain, Cristina D'Avena, Ivana Spagna, My Chemical Romance, Teddy Geiger, Miley Cyrus, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Michael Bublé, Paola Iezzi, Amber Riley (nel ruolo di Mercedes Jones nella serie Glee) e Ariana Grande. approfondimento Mariah Carey, ecco quanto guadagna da All I Want For Christmas Is You

La canzone nel National Recording Registry Nel 2023 All I Want for Christmas Is You è stata inclusa dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel National Recording Registry. “La canzone è stata pubblicata per la prima volta nell'ottobre 1994 ma ora, quasi come il Natale stesso, torna ancora e ancora; continua a essere in classifica ogni anno - si legge nelle motivazioni - Infatti, ogni anno dal 2000, la canzone ha raggiunto posizioni in classifica addirittura più alte dell'anno precedente! ‘All I Want...’ ha ottenuto 12 dischi di platino ed è la canzone natalizia più venduta mai registrata da un'artista donna”. Il film d’animazione Nel 2017 è arrivato il film natalizio animato All I Want For Christmas Is You (noto anche come All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey), diretto da Guy Vasilovich e basato - oltre che sulla canzone - sull’omonimo libro per bambini scritto da Carey e Colleen Madden. La storia è quella di Mariah, una bimba che desidera un cucciolo di cane come regalo di Natale: i suoi genitori allora, per responsabilizzarla, le chiedono di occuparsi del cane dello zio Jack, un animaletto a dir poco vivace che le causerà qualche problema. approfondimento Le 12 frasi più famose delle canzoni a tema Natale

Lavoratori scontenti e capre felici L’enorme successo di una delle canzoni di Natale più famose di sempre ha creato però anche qualche malcontento. Secondo una ricerca della società HappyOrNot, il brano è il più odiato da chi lavora nei negozi nel periodo delle feste perché viene trasmesso troppe volte. Nel 2022 su Change.org sono addirittura comparse due petizioni per bandire All I Want For Christmas Is You da negozi e stazioni radio. Sarebbero invece entusiaste della canzone le capre: nel 2010 un allevatore britannico raccontò che i suoi animali producevano più latte quando il classico natalizio di Mariah Carey veniva riprodotto in loop. Una causa per il copyright All I Want For Christmas Is You è anche al centro di una controversia legale. Nel 2022 il cantautore Andy Stone del gruppo Vince Vance & the Valiants ha intentato una causa contro Mariah Carey per violazione del copyright legata a una canzone con lo stesso titolo scritta da lui cinque anni prima. Stone ha ritirato la causa nel novembre 2022, salvo poi ripresentarla nel 2023. leggi anche Mariah Carey, causa di plagio per "All I Want For Christmas Is You"