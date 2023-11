Mariah Carey, causa di plagio per "All I Want For Christmas Is You"

La popstar americana è stata di nuovo citata in giudizio per una presunta violazione del copyright inerente alla sua hit natalizia celeberrima, "All I Want For Christmas Is You”. Come riporta il magazine Billboard, questa è la seconda causa da parte del compositore Andy Stone, che un tempo si esibiva con il nome Vince Vance. In precedenza, il musicista aveva presentato una simile denuncia nel 2022 che però poi aveva ritirato



Non c'è pace per Mariah Carey e la sua hit All I Want For Christmas Is You: dismesse le decorazioni di Halloween e pronti ad addobbare casa in pieno mood dicembrino, inizia a loop come ogni anno la sua hit perpetua. Ed ecco che fanno capolino cause di plagio.

La popstar americana è stata recentemente di nuovo citata in giudizio per una presunta violazione del copyright inerente ad All I Want For Christmas Is You. Come riporta il magazine Billboard, questa è la seconda causa da parte del compositore Andy Stone, che negli anni Ottanta si esibiva con il nome Vince Vance. In precedenza, il musicista aveva presentato una simile denuncia nel 2022, ma poi l'aveva ritirata.



Andy Stone ha pubblicato una canzone che aveva lo stesso titolo nel 1989 con il suo gruppo Vince Vance & the Valiants, raggiungendo la posizione numero 52 nella classifica dei singoli country negli Stati Uniti nel 1994. Il brano ha ricevuto un'ampia esposizione radiofonica durante il Natale del 1993. La canzone di Carey è stata registrata e pubblicata nel 1994, esattamente l'anno seguente.



Come riporta in queste ore il quotidiano inglese The Guardian, la denuncia di Stone afferma: "La frase 'all I want for Christmas is you' potrebbe sembrare oggi di uso comune, ma nel 1988 era distintiva. Inoltre, la combinazione della progressione di accordi specifica nella melodia accoppiata all'hook testuale identico era una clonazione superiore al 50% dell'opera originale di Stone, sia nella scelta delle parole che nell'espressione degli accordi”. Andy Stone è rappresentato da Gerard P Fox, l'avvocato che ha rappresentato due compositori in un caso simile di violazione del copyright contro Taylor Swift e la sua canzone Shake It Off. Per quanto riguarda la causa contro Swift, il lavoro del legale ha portato a un accordo non divulgato nel 2022. Per ora i portavoce di Mariah Carey non hanno risposto alla citazione in giudizio, né hanno commentato la notizia.



Carey ha co-scritto la canzone con Walter Afanasieff Mariah Carey ha co-scritto la canzone All I Want For Christmas Is You con Walter Afanasieff. Nel 2021, la cantante ha dichiarato: "Quando ho scritto quella canzone per la prima volta, ero molto all'inizio della mia carriera e stavo ancora pensando a cose dell'infanzia, come il desiderio della neve ogni anno. Ho iniziato a scriverla su una tastiera DX7 o Casio che si trovava in una piccola stanza nella casa in cui vivevo all'epoca nello stato di New York. Scrivevo tutto ciò a cui pensavo, tutte le cose che mi ricordavano il Natale e che mi facevano sentire festosa e che volevo far provare agli altri”.

Il cofirmatario del brano, Walter Afanasieff, ha però contestato quell'affermazione in un'intervista del 2022. "Sostenere di aver scritto una canzone con una struttura di accordi molto complessa con un dito su una tastiera Casio quando era una bambina è una sorta di storia fantasiosa", ha detto Afanasieff. Tuttavia, come fa notare Ben Beaumont-Thomas in un articolo del Guardian apparso in queste ore, “Carey non ha mai sostenuto di aver scritto tutta la musica della canzone prima della loro collaborazione”. Mariah Carey e Walter Afanasieff si sono uniti nell'estate del 1993, con Afanasieff che ha descritto la loro collaborazione come "una partita a ping-pong. Io le passavo la palla, lei me la restituiva. Ho iniziato a suonare uno stile boogie-woogie, un po' rock. Mariah ha iniziato a cantare 'I don't want a lot for Christmas'". Questa sessione ha formato il "nucleo" della canzone, ha detto Afanasieff. "Poi, per la settimana successiva o due, Mariah mi chiamava e mi diceva, 'Cosa ne pensi di questa parte?’”.

Il pezzo è stato poi registrato e completato nel 1994, con Carey che ha sovrapposto la sua voce in un arrangiamento corale ispirato alla formula del "muro del suono" di Phil Spector, come lei stessa ha dichiarato.

La citazione in giudizio di Stone menziona presunte incongruenze nella storia raccontata da Mariah Carey

Ciò che sostiene invece il compositore Andy Stone nella sua citazione in giudizio è una storia diversa. La causa menziona presunte incongruenze nella versione raccontata dalla popstar Carey, sostenendo quanto segue: "Carey ha, senza licenza, presentato queste opere con la sua incredibile storia delle origini, come se fossero sue. La sua presunzione non conosce limiti, persino il suo coautore non crede alla storia che ha raccontato. Si tratta semplicemente di una violazione perseguibile”. Nella canzone di Stone, cantata da Lisa Burgess Stewart, i testi includono: “All that I want, it can’t be found / underneath the Christmas tree […] You are my dream come true / Santa can’t bring me what I need / ’cause all I want for Christmas is you” (traducibile come: "Tutto ciò che desidero, non si può trovare / sotto l'albero di Natale [...] Tu sei il mio sogno che si avvera / Babbo Natale non può portarmi ciò di cui ho bisogno / perché tutto ciò che voglio per Natale sei tu”). La canzone di Mariah Carey presenta temi simili: “I don’t care about the presents / underneath the Christmas tree […] Santa Claus won’t make me happy / with a toy on Christmas Day […] Make my wish come true / All I want for Christmas is you” (traducibile come: "Non mi importa dei regali / sotto l'albero di Natale [...] Babbo Natale non mi renderà felice / con un giocattolo il giorno di Natale [...] Realizza il mio desiderio / Tutto ciò che voglio per Natale sei tu”).

Una hit tra le più famose della storia della musica

Questa, come dicevamo, non è la prima denuncia nei confronti di Mariah Carey presentata da Stone. Il compositore che ora coinvolge la popstar in questa causa di plagio aveva presentato la sua prima denuncia contro Carey, Afanasieff e Sony Music Entertainment nel giugno 2022, ma poi ha richiesto il ritiro della causa nel novembre dello stesso anno. Per quanto riguarda All I Want for Christmas Is You, parliamo di una delle canzoni più famose della storia della musica. Ha raggiunto vette altissime nelle classifiche di tutto il mondo, tornando nelle hit parade del 2007 e, da allora, apparendo ogni anno in classifica. Ha raggiunto perfino la posizione numero uno sia nel 2020 sia nel 2022. Il brano ha conquistato la vetta della classifica negli Stati Uniti molte volte, arrivando al primo posto anche nel 2019 e trascorrendo 12 settimane al primo posto nella stagione natalizia 2022-23 grazie alla sua diffusissima popolarità sui servizi di streaming e in radio. In previsione di un altro anno di successo, Mariah Carey ha richiamato la canzone con un nuovo video pubblicato sui social media il 1° novembre. Si tratta di una clip che la ritrae intenta a scacciare Halloween per introdurre il Natale. Trovate questo suo recente video nel seguente post, condiviso dall'artista sul proprio profilo Instagram.

