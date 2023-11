Mariah Carey, la Barbie Regina del Natale della cantante è sold out

Il look dell'esclusiva bambola Mattel fa riferimento a quello sfoggiato dalla popstar nel video di "All I Want for Christmas Is You" pubblicato nel 2019. Per la cantante avere una bambola con le sue fattezze è un sogno che si realizza





Se è vero che non c'è Natale senza giocattoli è ancora più vero che non c'è Natale senza Mariah Carey ed è per questa ragione che Mattel, una vera autorità in fatto di balocchi, ha deciso di dare il giusto merito alla popstar mettendo in commercio per questa stagione una delle bambole più iconiche di sempre del suo catalogo.

Mariah Carey x Barbie, la bambola con le fattezze della cantante americana con l'abito rosso indossato nel video di All I Want for Christmas Is You, è andata esaurita nello store online Mattel nel giro di poche ore. A più di un mese da Natale la limited edition Mattel è già il regalo più ambito dai collezionisti che ora la cercano ovunque.



“It's Time!”: la limited edition Mariah Carey x Barbie Gli amanti delle feste e gli appassionati dell'universo Barbie hanno ben più di un motivo per desiderare di aggiungere l'esclusiva bambola di Mariah Carey in versione Regina del Natale alla propria collezione.

Sono ormai molti anni che il nome della cantate americana è associato alle festività natalizie ed è un fatto che la sua voce inconfondibile sia una delle più ascoltate negli ultimi mesi dell'anno.

Non deve essere stato difficile per Mattel trasformare Mariah Carey in una bambola: alla cantautrice di Huntington non mancano la chioma bionda, il sorriso smagliante e un guardaroba da favola.

Tra i tanti look ispirati alle feste di Natale sfoggiati dalla cantante negli anni, tra social media, video e speciali televisivi natalizi - tra cui il successo del 2020 Mariah Carey's Magical Christmas Special - Angel Kent, il senior designer di Mattel che ha realizzato anche le bambole di Barbie ispirate al live action Disney de La Sirenetta del 2023, ha scelto di vestire la sua Barbie Mariah con lo splendido abito da sera rosso indossato dalla cantante nel videoclip di All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition), versione del classico del Natale realizzato nel 2019.

La bambola è fedele nell'aspetto alla versione di Mariah Carey sullo schermo fin nei più piccoli dettagli, dall'acconciatura vaporosa, con capelli biondi lunghissimi e pettinati con riccioli morbidi, ai gioielli argento, tra cui spicca un vistoso anello a forma di farfalla, motivo che è considerato un simbolo importante per la cantante autrice dell'album del 1997 Butterfly, amante delle farfalle al punto da essere la musa di Chopard per una collezione di preziosi a tema.

Alla Barbie Mariah Carey non manca, tra le mani, un microfono scintillante, come nel videoclip, indispensabile per collocare la bambola nel giusto contesto, ovvero, su un palcoscenico addobbato a festa con tanto di pianista d'accompagnamento. Nei video apparsi sui social media la bambola si diverte a cantare per i suoi fan, o meglio, per quei fortunati che sono riusciti ad accaparrarsela appena è stata messa in commercio. leggi anche Mariah Carey annuncia il tour per le vacanze di Natale 2023

La bambola sold out negli States Da quando Mattel e Mariah Carey hanno svelato la limited edition Mariah Carey x Barbie, è iniziata la caccia alla bambola che, come era logico aspettarsi, ha già visto raddoppiare il suo prezzo sui siti di vendite e aste online.

Difficile aspettarsi un restock del pezzo da collezione. Mattel, incalzata dagli utenti online, sta dirottando le richieste direttamente ai rivenditori, da Amazon a Target e Walmart, per gli Stati Uniti dove la bambola è andata sold out nel giro di pochissimo.

Un successo annunciato per Mattel e per Mariah Carey che anche quest'anno ha inaugurato la stagione delle feste sulle note di All I Want for Christmas Is You con una divertente clip in cui, letteralmente, si “scongelava” da un blocco di ghiaccio per immergersi nel clima natalizio più in forma che mai.

La hit del 1994 ha ottenuto un ennesimo prestigioso riconoscimento in occasione dei Billboard Music Awards 2023, occasione in cui Carey si è esibita in una performance travolgente.

La cantante non ha mai negato il trasporto per la canzone che l'ha resa ancora più famosa in tutto il mondo. Per lei, che da bambina non aveva molti mezzi per celebrare il Natale, All I Want for Christmas Is You significa davvero molto e non ha mai smesso di essere grata al pubblico che, anno dopo anno, le permette di esibirsi su quelle magiche note capaci di rendere immediatamente felici sia lei che chi le ascolta.

