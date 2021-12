All I Want for Christmas is You: primo posto in tre decenni diversi

È stato il più noto settimanale di musica statunitense, Billboard che, attraverso i suoi canali social, ha annunciato il nuovo record. “ All I Want for Christmas is You ”, la hit natalizia di Mariah Carey ha raggiunto nuovamente il primo posto nella classifica dei singoli più ascoltati e streammati del momento. Si tratta della terza volta, per la 52enne artista statunitense, in ben tre decenni differenti, a partire dalla sua pubblicazione il 1 novembre 1994, come primo estratto dal quarto album in studio “Merry Christmas”. Prima canzone nella storia della chart a stelle e strisce che raggiunge quindi la prima posizione in tre annate diverse.

“All I Want for Christmas is You” è la hit di Mariah Carey

approfondimento

Contenuto nel quarto album in studio “Merry Christmas”, pubblicato il 1 novembre 1994, “All I Want for Christmas is You” è di certo la canzone più nota di Mariah Carey che, dal 2013 ad oggi, ha venduto oltre 16,5 milioni di copie, diventando di fatto uno dei singoli più acquistati di sempre. Scritto dalla giovane cantante statunitense, in compagnia di Walter Afanasieff, “All I Want for Christmas is You” è una canzone natalizia uptempo e gioiosa che gioca sulla magica atmosfera del Natale e sulla ricca commistione di influenze pop, R&B e dance pop, incorporando nella sua melodia anche diversi strumenti, tra cui sintetizzatori, rintocchi di campane, basso e campanaccio. Di cosa parla il testo? La cantante racconta in musica che il suo Natale più vero non è fatto di cose materiali, regali oppure luci. Tutto ciò che conta è trascorrere del tempo con il suo amato. “All I Want for Christmas is You” raggiunse, al tempo della sua prima uscita, la posizione numero 12 in classifica, ma irruppe nella top ten USA per la prima volta solamente nel 2017, per poi regnare però incontrastata negli anni a venire ed anche in questo 2021.