Le canzoni di Natale più famose della storia

Da "Happy Xmas (War is over)" di John Lennon e Yoko Ono (nata come canzone di protesta contro la guerra del Vietnam ma poi diventata colonna sonora delle feste dicembrine) a "All I want for Christmas is You" di Mariah Carey fino ad arrivare al titolo più celebre di sempre, ossia "Jingle Bells", ecco i brani con cui potrete comporre la vostra personale playlist delle feste. Con tante curiosità su ciascun pezzo, succulente tanto quanto il panettone, il torrone e i biscotti allo zenzero (per rimanere in tema dicembre)