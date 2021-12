Natale 2021, 10 regali originali per amici e parenti

A Natale non manca mai il pensiero rivolto alle persone a noi più care. Auguri che vengono fatti sì con le proprie parole, ma anche con lo scambio di doni unici e speciali ascolta articolo Condividi

Che sia per un parente o per un amico, il regalo di Natale è sempre un’occasione divertente per sbizzarrirsi con le idee e per scegliere qualcosa di originale e personalizzato che dimostri quanto teniamo a loro. Ecco 10 idee per regali di Natale unici per familiari, parenti ed amici.

Decathlon – Cuscino Yoga Tu e la tua migliore amica vi siete iscritte a quel corso di yoga cui proprio non riuscite più a farne a meno, nemmeno a casa. Regala questo bellissimo cucino yoga per esercizi e meditazione. Lo trovi da Decathlon a soli 24,99 euro. Pensato per accompagnare le tue migliori sedute di yoga. Un cuscino Zafu in cotone e proveniente da agricoltura biologica che garantisce asana sempre stabili e confortevoli. Il cuscino permette infatti di sollevare il bacino per fare in modo che le ginocchia tocchino terra durante gli esercizi, senza fatica e senza tensione alla schiena.

Decathlon – Lettore MP3 nuoto subacqueo Il regalo perfetto per le lunghe sessioni di nuoto senza annoiarsi. Da Decathlon trovi questo bellissimo e funzionale lettore MP3 subacqueo a soli 29,99 euro. Migliora le tue prestazioni con la musica che ti dà la carica ad ogni allenamento! Il lettore MP3 per nuoto Swimmusic 100 V3 in colore nero-azzurro è l’ideale per rilassarsi mentre si nuota o per svagarsi con la musica durante le vasche di allenamento. Completamente impermeabile, ha auricolari e accessori di sostegno. Compatibile con i formati audio MP3 e WMA, si ricarica collegandosi a PC e MAC tramite apposito cavetto USB. Si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività e ha una comprovata autonomia di 10 ore. Disponibile in 4 diverse colorazioni.

Amazon – Funko Pop Marvel Flamenco Deadpool Vero amante del cinema e delle serie TV, non rinunci ad avere i tuoi personaggi preferiti anche a casa? Da Amazon trovi una ricca collezione di Funko Pop come questo Flamenco Deadpool in vendita a 12,81 euro. Un ottimo pensiero per un regalo natalizio originale e personalizzato. Ha testa mobile. Scopri tutte le statuine Funko e collezionale!

Amazon - Ariete Macchina per pop corn Per allietare i pomeriggi in famiglia o con gli amici, passati a guardare film e serie TV. Sarà proprio come essere al cinema. Su Amazon, la Macchina per pop corn Ariete è disponibile a 40,00 euro. Macchina per pop corn di design ed estremamente funzionale. Grazie alla cottura ad aria calda permette di ottenere sempre (e in pochissimo tempo) pop corn leggeri e croccanti. In pochi istanti il mais inizia a scoppiettare e a uscire all’esterno cadendo direttamente nella ciotola. Un regalo che può rivelarsi perfetto in ogni occasione! Durante un party con gli amici oppure una sera davanti alla TV con la famiglia. I pop corn sono uno snack divertente perfetto per animare qualsiasi evento.

Euronics – Apple Watch Series Non più solo per assicurarsi di che ore siano. Si sa, gli smart-watch sono oggi una delle tecnologie più essenziali nella vita di tutti noi. Formidabili per tenere traccia in ogni momento anche delle proprie attività e dello stato di salute e benessere. Tra i migliori regali di Natale per il proprio papà! Da Euronics trovi Apple Watch Series a 469,00 euro. Le sue funzionalità? Misura i livelli di ossigeno nel sangue grazie a un sensore e un’app rivoluzionaria. Controlla il battito cardiaco e aiuta a prendersi cura del proprio benessere generale, con le funzioni innovative per la mindfulness e il monitoraggio del sonno. Ha velocità di ricarica migliorata e display retina always-on più grande ed evoluto. Resiste all’acqua fino a 50 metri.

Euronics – Giradischi Lenco C’è chi la musica preferisce ascoltarla in cuffia, con il suono potente dello streaming e chi invece ama ancora i vecchi metodi, non rinuncia al vintage e alla punta di romanticismo che solo i vinili sanno offrire. Un regalo originale per questo Natale 2021? Un Giradischi Lenco, una vera chicca per gli amanti della musica. Lo trovi da Euronics a soli 119,00 euro. Lenco L30 – nella colorazione Black – è un elegante giradischi a due velocità, 45 e 33 giri. Senza lettore CD e Radio, è munito di trazione a cinghia e stop automatico, braccio meccanico dritto e coperchio removibile. La sua struttura è in MDF, con pre-amplificatore stereo integrato, testina MM.

Kasanova – Set Mug in porcellana Con la sua ironia più tipica, Kasanova pensa proprio a tutto (e tutti) per questo Natale 2021. Ecco una simpatica ed originale idea regalo per gli amici e per le coppie. Set di tazze tipo Mug in porcellana e base in sughero a soli 24,90 euro. Utile e originale, il set di tazze in porcellana e sughero, con la simpatica scritta “Mr. Right” e “Mrs. Always Right” è la combo perfetta per un regalo con cui stupire il proprio partner o una coppia di amici. Ideale per gustare un buon caffè al mattino o una tazza di latte caldo, è coordinato e con cucchiaini inclusi. La composizione in porcellana garantisce la massima resistenza e qualità, ad ogni tipo di temperatura. Con pratico manico e capacità di 270 ml.

Mondadori - Smartbox Emozioni Estreme Se amici e parenti amano vivere solo grandi emozioni, questo bellissimo pacchetto regalo per sport da “brivido” è l’idea perfetta. La Smartbox Emozioni Estreme è in vendita da Mondadori a 199,90 euro. Tanti gli sport inclusi nel pacchetto: da un incredibile viaggio in mongolfiera sopra la città ad un’entusiasmante esperienza di volo e caduta libera in paracadute. Ma anche provare l’ebbrezza della guida sportiva in alcuni tra i migliori circuiti di Italia o scoprire i segreti del mare attraverso le immersioni. Scegli subito il tuo sport preferito!

Amazon – Top 100 Movies da grattare Un regalo davvero unico non solo per i veri cinefili ma anche per chi, complice il freddo natalizio e la voglia di stare seduti davanti al camino acceso, non perderà un attimo delle proprie vacanze per gustare tutte le vecchie e nuove pellicole. Solo da Amazon un incredibile poster interattivo dedicato ai “Migliori 100 film da vedere almeno una volta nella vita”. Top 100 Movies da grattare è in vendita a 29,23 euro. 100 icone colorate da grattare come una vera Bucket List che si rispetti. Ci sono i film più amati di sempre così come le moderne pellicole di successo e di animazione premiate. Basterà solo accendere la Tv, lasciarsi trasportare dalla magia e scoprirli tutti!

Mediaworld – Polaroid Now White Amici e parenti sono veri amanti della fotografia? Durante ogni vostro incontro vi divertite a scattare bellissime immagini? Ecco il regalo perfetto che ha un sapore di altri tempi. Polaroid Now da Mediaworld a 99,99 euro. Polaroid Now – che qui vi presentiamo nel colore White – ha Flash incorporato e Autofocus per scatti sempre di qualità. Presente la modalità autoscatto. La instant camera è disponibile in diverse colorazioni.