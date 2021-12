3/10 ©Getty

Il presepe di San Gregorio Armeno a Napoli è il più conosciuto al mondo per il lavoro di piccole botteghe artigiane che ogni anno, realizzano a mano personaggi caratteristici della Natività, ma anche iconici e non convenzionali di tutti i giorni, come VIP, sportivi, e grandi personalità politiche.

Napoli, nel presepe c'è anche Damiano dei Maneskin