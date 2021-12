Storia e origini di Babbo Natale, da San Nicola agli spot Coca Cola

Lo hanno visto indossare un mantello verde lungo fino ai piedi e ornato di pelliccia. A partire dal XVIIesimo secolo Babbo Natale appariva vestito in questo modo. Nel celeberrimo: “Racconto di Natale” di Charles Dickens il Father Christmas che appare all’avaro Scrooge ha anch’esso un abito bianco e verde. Verde come la speranza. Father Christmas è una personificazione del Natale britannico che risale al XVI secolo. Nella sua storia è apparso anche vestito di bianco e rosso. Non arrivava sulla slitta bensì a cavallo e non entrava dal camino. È invece da ritenersi una credenza popolare il fatto che la Coca Cola sia stata la prima a vestirlo di bianco e rosso. Dobbiamo all’illustratore Thomas Nast la paternità dell’immagine moderna di Babbo Natale. Si può dire che Nast ne creò l’icona che oggi invade la pubblicità. Prima di lui infatti, il personaggio era allampanato. Dopo di lui è invece panciuto, rubicondo, ha la pipa in bocca ed è carico di regali. Alla Coca Cola si deve riconoscere un’ulteriore umanizzazione del personaggio che tiene la famosa bevanda in mano (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL NATALE)

Babbo Natale, il mito tra sacro e profano

Il personaggio di Babbo Natale nasce dalla leggenda di San Nicola che viene considerato il suo più attendibile precursore. Il santo è vissuto nel IV secolo e si festeggia tradizionalmente il 6 dicembre. Secondo la tradizione, San Nicola che era nato a Myra in Turchia regalò una dote in sacchi d’oro a tre fanciulle povere perché potessero andare spose invece di prostituirsi. In un'altra circostanza San Nicola salvò tre fanciulli: un miracolo che lo fece divenatare un protettore dei bambini. Dalla storpiatura del nome Nicholaus in Santa Claus o Sinterklass nascerà il paffuto dispensatore di doni che diventerà popolarissimo a partire dal XIX esimo secolo. Non è insomma un caso se Babbo Natale ha una tunica bianco e rossa e un vestito che richiama l’abito di un vescovo. Sacro e profano si mescolano in un rimando che ci porta alle origini della festa più importante dell’anno.