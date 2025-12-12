Wrestling, John Cena si ritira: domani l'ultimo match con Gunter

Il campione 48enne di wrestling disputerà il 13 dicembre il suo ultimo match contro Gunter in occasione del Saturday Night's Main Event. Annunciato nel luglio 2024, l'addio del wrestler statunitense sarà un vero e proprio show, disponibile in diretta sul canale YouTube ufficiale della Wwe

John Cena si ritira. Il campione di wrestling, 48 anni, disputerà domani il suo ultimo match contro Gunter in occasione del Saturday Night's Main Event. Annunciato nel luglio 2024, l'addio del wrestler statunitense sarà un vero e proprio show, disponibile in diretta sul canale YouTube ufficiale della Wwe. Sul ring John Cena si scontrerà con il wrestler austriaco che negli ultimi anni ha ottenuto diversi titoli, tra cui quello di King of the Ring nel 2024.

La carriera di John Cena

Oltre alla carriera da lottatore, con un record di 16 titoli mondiali e 5 da campione degli Usa, negli anni John Cena ha intrapreso anche quella di attore, debuttando nel 2006 con il thriller “Presa mortale”. Il wrestler è comparso anche in altre pellicole, tra cui “Fast & Furious 9”, “The Suicide Squad”, “Barbie” e “Superman”. Al percorso cinematografico, Cena ha affiancato anche quello da doppiatore, prestando la voce dell'orso polare Yoshi nel film “Dolittle”.