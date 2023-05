Fast and Furious, final trailer di Fast X: 4 minuti di adrenalina pura

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo in uno dei capitoli finali con cui si concluderà la saga capitanata da Dom Toretto, aka Vin Diesel. In questo nuovo atto dell'epopea action vediamo il protagonista alle prese con il passato: Dante, il figlio del boss brasiliano Hernan Reyes, cerca vendetta. È intenzionato a far pagare caro a Dom Toretto la tragica fine del padre, avvenuta 12 anni prima

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer finale di Fast X, uno dei capitoli finali con cui si concluderà la saga capitanata da Dom Toretto, aka Vin Diesel. In questo nuovo atto dell'epopea action vediamo il protagonista assieme alla sua famiglia alle prese con il passato: Dante, il figlio del boss brasiliano Hernan Reyes, cerca vendetta. È intenzionato a far pagare caro a Dom Toretto la tragica fine del padre, avvenuta dodici anni prima per mano di Doretto.

Il personaggio interpretato da Diesel, infatti, ha annientato il boss Hernan Reyes in Fast Five.

Ed ecco che, dodici anni dopo aver assistito alla distruzione del proprio padre e del suo impero, adesso l'uomo è pronto a tutto pur di farla pagare a Toretto. Per ferirlo il più possibile - prima di annientarlo come lui stesso ha fatto con il suo genitore - Dante Reyes punta a un obiettivo assai sensibile: il figlio di Dom, Brian Marcos.

L’attesa per l'arrivo di questa nuova avventura adrenalinica si taglia con il coltello, dato che la fanbase della saga di Dom Toretto è sfegatata. Ma l'attesa sta per finire, dato che il nuovo film arriverà nei cinema italiani a partire da giovedì 18 maggio 2023.



Potete guardare il final trailer del film Fast X nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Un trailer che presenta una durata sui generis: oltre 4 minuti

Il trailer finale ha una durata a dir poco eccezionale: supera i quattro minuti. Come sempre accade, anche in questa succulenta anticipazione ci sono tutti gli ingredienti principali del franchise: inseguimenti, auto che vanno alla velocità della luce (e del suono), esplosioni roboanti e legami famigliari che vengono sempre messi a repentaglio. Proprio da questi ultimi scatta sempre il dramma e, con esso, la molla dell’azione. E se in generale la vendetta è un piatto che andrebbe servito freddo, nel caso del franchise di Fast and Furious viene immancabilmente servita caldissima, bollente come i motori delle automobili scattanti che fanno da co-protagoniste.

approfondimento Fast and Furious, Vin Diesel annuncia un possibile dodicesimo film

Alla regia c’è Louis Leterrier

Fast X è diretto da Louis Leterrier (già autore di Clash of the Titans e The Incredible Hulk) ed è caratterizzato da un cast ricco di stelle. Oltre all’immancabile Vin Diesel (che interpreta Dominic Toretto) e a Jason Momoa (nei panni del villain), troviamo anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood. Non mancano all’appello le attrici premio Oscar Helen Mirren e Charlize Theron.

approfondimento Fast X, uno spettacolare video dal set del film

Il nuovo film arriva a due anni dal capitolo precedente

Fast X arriverà a circa due anni dal precedente Fast & Furious 9 - The Fast Saga, campione di incassi al botteghino con oltre 760.000.000 di dollari raccolti a livello mondiale.

Nel corso degli anni la saga ha riscosso un successo straordinario. Dei 10 capitoli finora usciti, i titoli più amati di sempre rimangono Fast & Furious 7 e Fast & Furious 8. Entrambi i film hanno incassato oltre il miliardo di dollari al box office.

approfondimento Fast X, Louis Leterrier dirigerà anche il prossimo film

Il video mozzafiato che mostra alcune sequenze spettacolari

Per ingannare l'attesa dell'uscita del nuovo capitolo, la settimana scorsa il profilo Twitter ufficiale della saga cinematografica ha condiviso un filmato mozzafiato in cui sono state mostrate alcune sequenze spettacolari, tra salti impressionanti ed esplosioni di automobili (vi mostriamo il video in fondo a questo articolo). Ma le acrobazie incredibili offerte in quella clip mostrano soltanto una minima parte del lavoro pazzesco che è stato fatto tra un ciak e l’altro del penultimo capitolo di uno dei franchise più famosi e seguiti della storia del cinema.



Potete guardare il final trailer del film Fast X nel video che trovate di seguito. Vi mostriamo anche il filmato con sequenze spettacolari da Fast X, video condiviso la scorsa settimana dal profilo Twitter ufficiale della saga cinematografica.

approfondimento Fast X, Michelle Rodriguez parla del finale a sorpresa del film

Casual weekday for the Fast Fam. Experience #FASTX only in theaters May 19. Get tix: https://t.co/3zrqJt6ctw pic.twitter.com/sIEqjZmfJX — The Fast Saga (@TheFastSaga) May 10, 2023