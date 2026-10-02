John Galliano per Zara, i capi della collezione quasi tutti sold out

2/12 PH Steven Meisel - Courtesy Press Office Zara Italy

Le accattivanti immagini della campagna pubblicitaria che ha accompagnato il lancio commerciale di Vol.1 09/2026, prima parte di 3 drop che saranno distribuiti nei prossimi 2 anni, sono state scattatte da Steven Meisel, che condivide con lo stilista una lunga storia di editoriali fashion, e ha scattato per Zara e collaborato col colosso Inditex per altri progetti, tra cui una capsule nel 2023. Lo spirito è quello del dialogo tra le visioni molto ben definite dei due creativi. L'estetica è propria di Galliano: dandy e dive ribelli della Francia post-rivoluzionaria.

Moda, la campagna della collezione di Zara Steven Meisel New York con le top model. FOTO