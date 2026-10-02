John Galliano per Zara, i capi della collezione quasi tutti sold out

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John Galliano per Zara, i capi della collezione già quasi tutti soldout. FOTO

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PH Steven Meisel - Courtesy Press Office Zara Italy

L'annunciato nuovo capitolo della carriera creativa del leggendario stilista col colosso di Inditex è un dialogo tra linguaggi e universi dall'estetica ben definita. Un atto di rivoluzione, ricostruzione e rinnovamento, che è l'incontro tra gli archetipi di Zara e un modo di realizzare la moda libero, sofisticato e sovversivo. Supportata da una campagna d'autore firmata da Steven Meisel, la collezione lanciata il 1° ottobre si sta esaurendo velocemente online

A cura di Vittoria Romagnuolo

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