1/10 Courtesy Zara

Linda Evangelista è tornata sul set come guest star della campagna favolosa che accompagna il lancio di Zara x Steven Meisel New York, una speciale collezione composta da capi e accessori ideata per lui e per lei dal mitico fashion photographer per il marchio spagnolo, online e in store selezionati dal 18 settembre. Evangelista, musa prediletta di Meisel da oltre trent'anni, è ritratta in bianco e nero, marchio di fabbrica del celebre obiettivo statunitense





Linda Evangelista torna in passerella per Fendi