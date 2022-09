Linda Evangelista torna in passerella per Fendi

La supermodella simbolo della bellezza degli anni Novanta è stata la sorpresa finale dello straordinario show della maison romana che ha celebrato nella Grande Mela i venticinque anni della Baguette Bag



Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Gli appassionati di moda e quelli che ancora oggi subiscono il fascino delle supermodelle, le top model che negli anni Novanta hanno dato vita a un fenomeno di divismo del tutto inedito per il settore fino a quel momento, non dimenticheranno facilmente le emozioni legate allo speciale evento Fendi che a New York lo scorso fine settimana ha riportato in passerella Linda Evangelista, leggendaria modella e indossatrice che col suo lavoro e la sua bellezza assoluta ha segnato il fashion system per almeno quattro decenni.

La top, che aveva detto addio alle sfilate quindici anni fa, è rimasta lontano dalla scena pubblica negli ultimi cinque anni a causa delle conseguenze di un trattamento estetico malriuscito che l'aveva lasciata sfigurata. In questa stagione, in cui è tornata a posare per le riviste che le hanno dato la fama, la Evangelista ha deciso di tornare alla vita vera riappropriandosi delle sfilate, il suo habitat naturale, con immensa gioia della sua schiera di ammiratori.



Linda Evangelista, main guest della sfilata Fendi Resort 2023 approfondimento Linda Evangelista torna in copertina su British Vogue La stagione 2022 ha restituito il coraggio a Linda Evangelista che, dopo aver raccontato ai giornali i dettagli del trattamento di crioliposi dalle conseguenze sciagurate per il suo volto, si è convinta a mostrarsi in pubblico in un'occasione di grande richiamo, quale è stata, effettivamente, la sfilata di Fendi Resort 2023.

Sebbene la sua presenza della top all'Hammerstein Ballroom di Manhattan non era data per certa, il suo coinvolgimento in questo importante capitolo della Maison romana era dato per scontato fin dalla diffusione, in piena estate, dell'immagine pubblicitaria dell'iniziativa volta a celebrare la famosa e amatissima borsa Fendi Baguette che quest'anno compie venticinque anni.

Due miti a confronto, dunque, per un evento fuori dall'ordinario che ha visto la supermodella canadese, oggi una splendida cinquantasettenne, calcare la passerella come special guest del fashion show. Ultima ad uscire, dopo tutte le altre colleghe indossatrici, la Evangelista ha dominato la scena con uno scenografico abito a mantella di grande impatto visivo, verde Tiffany, altro simbolo newyorkese, rimanendo per le foto di rito con i quattro designer che hanno realizzato la collezione: Silvia Venturini Fendi, Kim Jones, Delfina Delettrez e Marc Jacobs.

La copertina di British Vogue GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Il grande comeback di Linda Evangelista è rimbalzato sugli schermi degli smartphone a tutte le latitudini in breve tempo e le foto e i video della sensazionale uscita della top model sono già negli annali di storia della moda.

Ad applaudirla non ci sono stati solo i quattro stilisti, anche loro oggetto di grande attenzione per aver realizzato una collezione a otto mani da apprezzare per contemporaneità ed estro creativo, e le amiche-supermodelle del suo tempo, Amber Valletta, Shalom Harlow, Kate Moss e Christy Turlington (tutte con una grande carriera alle spalle e tutte ancora attive nel mondo della moda e delle sfilate), ma anche i fan e gli addetti ai lavori, che hanno sempre sostenuto il ritorno della top alla sua professione, primo fra tutti Edward Enninful che l'ha scelta come protagonista del numero di settembre di British Vogue.

Prima di questa sfilata, la Evangelista era infatti apparsa come cover star del prestigioso magazine in quello che è tradizionalmente il numero più importante dell'anno. In quel caso, la modella aveva ammesso di essere ricorsa al trucco materiale di Pat McGrath e a un sapiente lavoro di fotoritocco degli scatti di Steven Meisel per apparire bella come è sempre stata. La sfilata per Fendi potrebbe aver definitivamente spazzato via ogni insicurezza restituendo Linda Evangelista a coloro che l'hanno sempre ammirata.

